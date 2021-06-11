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Банк "Открытие": финансовые рынки слабо отреагировали на увеличение ключевой ставки до 5,5%

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам заседания 11 июня Совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,5 б. п. до уровня 5,5%, что совпало с нашим прогнозом, и заявил о необходимости дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. На рынке почти не остается сомнений, что ключевая ставка достигнет потолка нейтрального коридора 5-6% на фоне ускорения темпов инфляции. Вопрос о переходе Банка России к умеренно-жесткой монетарной политике, которой соответствует ключевая ставка более 6%, остается пока открытым. Однако регулятор сделал акцент на том, что ускорение инфляции обусловлено в основном ростом внутреннего спроса, и это указывает на такую возможность.

Ускорение роста цен подпитывается подорожанием основных сырьевых товаров — прежде всего продукции сельского хозяйства и металлов. Также влияет сохранение дисбалансов на локальных и глобальных рынках, вызванных действующими ограничениями в отношении трансграничного перемещения людей, неравномерным восстановлением мировой экономики от пандемии и другими факторами. Яркие примеры: рост стоимости летнего отдыха из-за дефицита гостиничных мощностей на юге России, подорожание продовольствия из-за дефицита сезонной рабочей силы из числа мигрантов, рост мировых цен на медь на фоне сохранения сложной эпидемиологической ситуации в Чили и Перу, сохранение высоких цен на пшеницу на фоне неблагоприятной погоды в Северной и Южной Америке. Дополнительным фактором роста инфляции можно назвать ослабление рубля по сравнению с началом 2020 г. более чем на 25% к доллару, более, чем на 30% к евро и юаню.

С учетом ужесточения риторики Банка России увеличение ставки до верхней границы нейтрального диапазона 5-6% сейчас представляется основным сценарием в рамках сложившейся инфляционной динамики. В то же время перевод ключевой ставки из области нейтральных значений к умеренно-жестким, т. е. выше 6%, потребует от регулятора более тщательного определения вклада в рост цен динамики спроса, а также внешних факторов, независимых от его действий. Если, по мнению регулятора, преобладающим будет признано влияние внешних и временных факторов, а растущий спрос лишь условием более простого переноса издержек в розничные цены, то решение об ужесточении внутренних условий финансового рынка для компенсации роста цен, вызванного внешними факторами, не является столь очевидным. Ведь оно будет способствовать более резкому замедлению экономической динамики — за счет и роста цен, и торможения роста доходов. Если же основным драйвером ускорения роста цен остается внутренний спрос, а именно в таком ключе скорее можно истолковать пресс-релиз, то сценарий временного повышения ключевой ставки выше 6% становится возможным. Впрочем, необходимо учитывать, что у Банка России сохраняются и другие рычаги воздействия на спрос. Он может оказывать заметное влияние на динамику потребительского кредитования, изменяя регуляторные требования к банкам в части расчета норматива достаточности капитала.

Финансовые рынки практически не отреагировали на решение Банка России. Рубль к доллару и евро продемонстрировал лишь краткосрочный всплеск. Доходности трехлетних ОФЗ сохранились на уровне 6,6%, годовые свопы к ключевой ставке остались на уровне 6,5%. Индекс Мосбиржи после решения Банка России изменился незначительно, сохранив позитивную динамику начала дня.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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