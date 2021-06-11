Банк "Открытие": финансовые рынки слабо отреагировали на увеличение ключевой ставки до 5,5%

По итогам заседания 11 июня Совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,5 б. п. до уровня 5,5%, что совпало с нашим прогнозом, и заявил о необходимости дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. На рынке почти не остается сомнений, что ключевая ставка достигнет потолка нейтрального коридора 5-6% на фоне ускорения темпов инфляции. Вопрос о переходе Банка России к умеренно-жесткой монетарной политике, которой соответствует ключевая ставка более 6%, остается пока открытым. Однако регулятор сделал акцент на том, что ускорение инфляции обусловлено в основном ростом внутреннего спроса, и это указывает на такую возможность.
Ускорение роста цен подпитывается подорожанием основных сырьевых товаров — прежде всего продукции сельского хозяйства и металлов. Также влияет сохранение дисбалансов на локальных и глобальных рынках, вызванных действующими ограничениями в отношении трансграничного перемещения людей, неравномерным восстановлением мировой экономики от пандемии и другими факторами. Яркие примеры: рост стоимости летнего отдыха из-за дефицита гостиничных мощностей на юге России, подорожание продовольствия из-за дефицита сезонной рабочей силы из числа мигрантов, рост мировых цен на медь на фоне сохранения сложной эпидемиологической ситуации в Чили и Перу, сохранение высоких цен на пшеницу на фоне неблагоприятной погоды в Северной и Южной Америке. Дополнительным фактором роста инфляции можно назвать ослабление рубля по сравнению с началом 2020 г. более чем на 25% к доллару, более, чем на 30% к евро и юаню.
С учетом ужесточения риторики Банка России увеличение ставки до верхней границы нейтрального диапазона 5-6% сейчас представляется основным сценарием в рамках сложившейся инфляционной динамики. В то же время перевод ключевой ставки из области нейтральных значений к умеренно-жестким, т. е. выше 6%, потребует от регулятора более тщательного определения вклада в рост цен динамики спроса, а также внешних факторов, независимых от его действий. Если, по мнению регулятора, преобладающим будет признано влияние внешних и временных факторов, а растущий спрос лишь условием более простого переноса издержек в розничные цены, то решение об ужесточении внутренних условий финансового рынка для компенсации роста цен, вызванного внешними факторами, не является столь очевидным. Ведь оно будет способствовать более резкому замедлению экономической динамики — за счет и роста цен, и торможения роста доходов. Если же основным драйвером ускорения роста цен остается внутренний спрос, а именно в таком ключе скорее можно истолковать пресс-релиз, то сценарий временного повышения ключевой ставки выше 6% становится возможным. Впрочем, необходимо учитывать, что у Банка России сохраняются и другие рычаги воздействия на спрос. Он может оказывать заметное влияние на динамику потребительского кредитования, изменяя регуляторные требования к банкам в части расчета норматива достаточности капитала.
Финансовые рынки практически не отреагировали на решение Банка России. Рубль к доллару и евро продемонстрировал лишь краткосрочный всплеск. Доходности трехлетних ОФЗ сохранились на уровне 6,6%, годовые свопы к ключевой ставке остались на уровне 6,5%. Индекс Мосбиржи после решения Банка России изменился незначительно, сохранив позитивную динамику начала дня.
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