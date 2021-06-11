Ученому из ТГУ присвоили почетное звание

Директору Научно-исследовательского института прогрессивных технологий Тольяттинского государственного университета Дмитрию Мерсону присвоено почетное звание "Заслуженный работник образования Самарской области".

Церемония награждения жителей губернии государственными наградами состоялась сегодня в Самаре и была приурочена к празднованию Дня России. Доктор физико-математических наук, профессор Дмитрий Мерсон отмечен "за значительный вклад в образование Самарской области". Награду он получил из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Приятно, когда так высоко оценивают твой труд. Но каким бы классным человек ни был, очень много зависит от его окружения. В этом плане мне очень повезло, потому что у нас в Тольяттинском госуниверситете уже не одно десятилетие царит замечательная атмосфера и выстроена система, которая способствует развитию всех сфер деятельности сотрудников — и научной, и педагогической, и творческой. Эту награду я рассматриваю не только как личную, но и как поощрение всего Тольяттинского государственного университета", — подчеркнул Дмитрий Мерсон.

Дмитрий Львович Мерсон родился 9 апреля 1957 года. В 1979 окончил Тольяттинский политехнический институт (ТПИ, ныне ТГУ). Защитил докторскую диссертацию по специальности "Физика твердого тела, технические науки". Эксперт РАН, РНФ, РФФИ и других организаций, член двух диссертационных советов. С 2013 года возглавляет Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий Тольяттинского государственного университета. Область научных интересов — физика прочности и пластичности, научные основы явления и метода акустической эмиссии, диагностика и неразрушающий контроль материалов и конструкций.