Ученому из ТГУ присвоили почетное звание

Директору Научно-исследовательского института прогрессивных технологий Тольяттинского государственного университета Дмитрию Мерсону присвоено почетное звание "Заслуженный работник образования Самарской области".
Церемония награждения жителей губернии государственными наградами состоялась сегодня в Самаре и была приурочена к празднованию Дня России. Доктор физико-математических наук, профессор Дмитрий Мерсон отмечен "за значительный вклад в образование Самарской области". Награду он получил из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"Приятно, когда так высоко оценивают твой труд. Но каким бы классным человек ни был, очень много зависит от его окружения. В этом плане мне очень повезло, потому что у нас в Тольяттинском госуниверситете уже не одно десятилетие царит замечательная атмосфера и выстроена система, которая способствует развитию всех сфер деятельности сотрудников — и научной, и педагогической, и творческой. Эту награду я рассматриваю не только как личную, но и как поощрение всего Тольяттинского государственного университета", — подчеркнул Дмитрий Мерсон.
Дмитрий Львович Мерсон родился 9 апреля 1957 года. В 1979 окончил Тольяттинский политехнический институт (ТПИ, ныне ТГУ). Защитил докторскую диссертацию по специальности "Физика твердого тела, технические науки". Эксперт РАН, РНФ, РФФИ и других организаций, член двух диссертационных советов. С 2013 года возглавляет Научно-исследовательский институт прогрессивных технологий Тольяттинского государственного университета. Область научных интересов — физика прочности и пластичности, научные основы явления и метода акустической эмиссии, диагностика и неразрушающий контроль материалов и конструкций.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.