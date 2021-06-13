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Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 "BasketNights"

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 июня, в День России, стартовала Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 BasketNights. Старт лиге дал глава региона Дмитрий Азаров, который был одним из инициаторов и идейных вдохновителей проведения соревнований. Первый тур лиги прошел в рамках фестиваля "ВолгаФест" на набережной Волги, сообщили в пресс-службе облправительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"У нас стартует новый турнир, которого никогда не было в Самарской области. Наверное, один из самых демократичных видов спорта — уличный баскетбол 3×3. Я рад, что вместе с Федерацией баскетбола, с Камо Погосяном мы реализуем этот проект, который будет проходить не только в Самаре, а уже точно в 4 городах региона. Но я уверен, что этим фестивальным баскетбольным движением будет охвачена вся территория Самарской области", - отметил губернатор, открывая новый турнир. 

В регионе баскетбол является одним из самых любимых и массовых видов спорта: сформировалось большая баскетбольная семья — тех, кто любит баскетбол, играет в него, поддерживает команды. Спортсмены Самарской области занимают призовые места в соревнованиях самого высокого уровня, выстроена система развития баскетбола — от спортивных школ до профессионального клуба "Самара".

"Это замечательный вид спорта, и я думаю, что все вы получаете удовольствие от той динамики, точности, командного взаимодействия, которое можете наблюдать на площадке. Захватывающие матчи, я уверен, будут привлекать к занятию спортом все новых и новых ребят и девчат, потому что физическая культура, здоровый образ жизни — это лучшее, что дано человеку. Я очень надеюсь, что у этого турнира большое будущее", - подчеркнул глава региона.

Турнир 3×3 BasketNights — это уникальный проект, который открывает  возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы вместе с друзьями выйти на площадку и с удовольствием и пользой провести свой досуг.

Соревнования будут проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей губернии, среди которых будет 64 мужские команды и 32 женские. В финале летнего сезона будет проведён суперфинал с участием 16 сильнейших мужских команд турнира и "Матч Звёзд турнира".

Пока под эгидой турнира объединены четыре города — Самара, Сызрань, Тольятти и Новокуйбышевск. В дальнейшем география турнира будет расширяться, а количество участников увеличиваться.

Напомним, вопрос о проведении лиги BasketNights Дмитрий Азаров обсудил с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко на встрече в апреле этого года. Тогда Андрей Кириленко поддержал инициативу Губернатора и отметил, что порекомендует опыт Самарской области другим регионам.

Губернатор напомнил о том, уже более 10 лет на Самарской земле проводится фестиваль памяти тренера Юрия Павловича Тюленева, энтузиаста баскетбола, участника Великой Отечественной Войны.

"Но сегодня со стартом этого турнира я думаю, что баскетбольное движение, конечно, получит колоссальную поддержку и здесь, на самарских площадках, будут совершенствовать свое мастерство и рождаться новые чемпионы, в том числе олимпийские, – выразил уверенность губернатор. - Потому что каждая победа в спорте прославляет нашу великую Родину – Россию".

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