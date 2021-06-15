В Тольятти изучают сделку мены участками между мэрией и "АвтоВАЗагро"

Размен землей администрации Тольятти с ООО "АвтоВАЗагро" может стоить экс-главе города Сергею Анташеву уголовного дела. Сделка между чиновниками и коммерсантами выходит за рамки правового поля, поскольку стоимость объектов мены несопоставима, пишет "Самарское обозрение".

15 июня 2020 г. в мэрию поступило заявление от компании о заключении договора мены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, на земельные участки, принадлежавшие "АвтоВАЗагро".

Чиновникам предложили два участка общей площадью 15 464 кв. м в микрорайоне "Калина" Автозаводского района Тольятти. За это "АвтоВАЗагро" запросил себе пять участков общей площадью 14 255 кв. м в историческом центре Автозаводского района (улицы Революционная и Юбилейная, Новый проезд), которые можно застраивать коммерческой недвижимостью. Кадастровая стоимость объектов несопоставима: владения "АвтоВАЗагро" стоят 44,7 тыс. руб., а вот пять участков, на которые они менялись, — 118 млн рублей.

К заявлению прилагались отчеты, подготовленные ООО "Территориальное агентство оценки" ("ТАО") по заказу "АвтоВАЗагро". Согласно этим отчетам, стоимость размениваемых земель равнозначна — и составляет 14,96 млн рублей у каждой из сторон.

Чиновники мэрии Тольятти не только приняли все предложенные им расчеты и условия, но и вышли на сделку с удивительной оперативностью. Уже 21 июля 2020 г. подписывается договор мены.

Ревизоры прямо указывают на то, что "администрацией г. о. Тольятти допущено неэффективное распоряжение земельными участками кадастровой стоимостью 118 139,6 тыс. руб.". С другой стороны, все предложения ревизоров ограничиваются тем, что "администрации г. о. Тольятти необходимо проводить самостоятельно оценку объектов" и "проводить анализ различных вариантов поступления в муниципальную собственность земельных участков".

Между тем выводы счетной палаты могут привести к полноценному политическому скандалу. То есть при должном интересе со стороны правоохранительных органов в Тольятти вполне может случиться политический кризис, в котором бывший глава администрации Сергей Анташев получит уголовное дело, а ООО "АвтоВАЗагро" останется без участков.

С другой стороны, большинство собеседников издания в городской думе и администрации Тольятти сомневаются, что ситуация с меной участков привлечет внимание правоохранительных органов. Риски для Анташева получить уголовное дело или для ООО "АвтоВАЗагро" потерять полученные участки оцениваются как минимальные.