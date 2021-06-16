Сотрудник СК в Самарской области заподозрен в фальсификации доказательств по уголовному делу

В управлении Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении следователя отдела СК Кинеля Шаньшерова, подозреваемого в фальсификации доказательств, пишет zasekin.ru.

По информации издания, следователь внес в протокол осмотра места происшествия ложные сведения и поставил подпись матери обвиняемого в уголовном деле гражданина П.

Предполагается, что из-за фальсификации доказательств стало возможно возбудить уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". А 30 июня 2020 г. следователь предъявил гражданину П. обвинения.

Но с доказательствами в суде начались проблемы. Соседи и мать обвиняемого дали показания, из-за которых обвинение "рассыпалось".

После этого к Шаньшерову возникли вопросы у ФСБ. Оперативную информацию силовики передали в управление Следственного комитета по Самарской области. Там покрывать никого не стали и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении". Если вину сотрудника докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.