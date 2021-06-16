Сотрудник СК в Самарской области заподозрен в фальсификации доказательств по уголовному делу

В управлении Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении следователя отдела СК Кинеля Шаньшерова, подозреваемого в фальсификации доказательств, пишет zasekin.ru.
По информации издания, следователь внес в протокол осмотра места происшествия ложные сведения и поставил подпись матери обвиняемого в уголовном деле гражданина П.
Предполагается, что из-за фальсификации доказательств стало возможно возбудить уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". А 30 июня 2020 г. следователь предъявил гражданину П. обвинения.
Но с доказательствами в суде начались проблемы. Соседи и мать обвиняемого дали показания, из-за которых обвинение "рассыпалось".
После этого к Шаньшерову возникли вопросы у ФСБ. Оперативную информацию силовики передали в управление Следственного комитета по Самарской области. Там покрывать никого не стали и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 303 УК РФ "Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении". Если вину сотрудника докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!