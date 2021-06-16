ТГУ готовится к "Выпуску-2021"

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) готовится к одному из самых ярких и торжественных событий учебного года: 9 июля состоится церемония вручения дипломов "Выпуск-2021". В этом году она пройдет в рамках празднования 70-летия высшего образования в Тольятти и 170-летия Самарской губернии.
"Выпуск-2021" стартует 9 июля в 11:30 с работы интерактивных площадок и фотозон на площади перед главным корпусом опорного ТГУ (Тольятти, ул. Белорусская, 14).
Ровно в полдень начнется официальная часть праздника. С приветствием перед выпускниками выступят ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал, а также почетные гости вуза. Директоры институтов ТГУ вручат дипломы о высшем образовании выпускникам, окончившим учебу на "отлично".
В рамках торжества состоится церемония награждения Знаками корпоративного отличия ТГУ "Зеленое яблоко" и вручение дипломов победителям конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу.
И, конечно, участников "Выпуска-2021" ждут два ритуала: "Гранит науки" и "Верность университетскому братству" с символической клятвой выпускника и перекидыванием кисточек конфедератки (обряд посвящения в специалисты).
Торжественная церемония "Выпуск-2021" будет проведена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими безопасность жизнедеятельности человека в связи со сложившейся в Самарской области эпидемиологической обстановкой.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.