ТГУ готовится к "Выпуску-2021"

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) готовится к одному из самых ярких и торжественных событий учебного года: 9 июля состоится церемония вручения дипломов "Выпуск-2021". В этом году она пройдет в рамках празднования 70-летия высшего образования в Тольятти и 170-летия Самарской губернии.

"Выпуск-2021" стартует 9 июля в 11:30 с работы интерактивных площадок и фотозон на площади перед главным корпусом опорного ТГУ (Тольятти, ул. Белорусская, 14).

Ровно в полдень начнется официальная часть праздника. С приветствием перед выпускниками выступят ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал, а также почетные гости вуза. Директоры институтов ТГУ вручат дипломы о высшем образовании выпускникам, окончившим учебу на "отлично".

В рамках торжества состоится церемония награждения Знаками корпоративного отличия ТГУ "Зеленое яблоко" и вручение дипломов победителям конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу.

И, конечно, участников "Выпуска-2021" ждут два ритуала: "Гранит науки" и "Верность университетскому братству" с символической клятвой выпускника и перекидыванием кисточек конфедератки (обряд посвящения в специалисты).

Торжественная церемония "Выпуск-2021" будет проведена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими безопасность жизнедеятельности человека в связи со сложившейся в Самарской области эпидемиологической обстановкой.