Студенты ТГУ разработали "скорую помощь" для медиков

АНО развития инновационных социальных технологий "Лидеры перемен" (Волгоград) завершила проект по психологической поддержке и реабилитации медицинских работников в условиях пандемии COVID-19 "Психологи - медикам". Он был реализован с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В рамках этого проекта разработкой студентов Тольяттинского государственного университета (ТГУ) - чат-ботом "Doctor Calm" - воспользовалось свыше 1000 медиков и волонтеров по всей России.

Бот-психолог "Doctor Calm", работающий в социальной сети "ВКонтакте", позволяет человеку самостоятельно провести психодиагностику. Он предлагает пользователям тесты, используемые в работе психологами и психиатрами ("Депрессия", "Стресс", "Агрессия", "Образ жизни" и другие). Достаточно написать в сообщении "help", и чат "оживает". Далее следует только четко следовать инструкциям и отвечать на вопросы.

Студенты создали чат-бот в рамках проектной деятельности под руководством доцента кафедры "Дошкольная педагогика, прикладная психология" гуманитарно-педагогического института ТГУ, медицинского психолога, кандидата психологических наук, руководителя магистерской программы "Психология здоровья" Татьяны Чапала. Интерес к разработке ТГУ проявили в автономной некоммерческой организации развития инновационных социальных технологий "Лидеры перемен" (Волгоград), после чего вуз присоединился к общероссийскому проекту "Психологи - медикам". Опорный вуз предоставил медикам и волонтерам Всероссийского общественного движения #МЫВМЕСТЕ студенческую разработку "Бот-психолог" и онлайн-площадку для проведения психологических мастер-классов. Также студентки Юлиана Петрова и Виктория Лесина записали видеоролик с релаксацией по Джекобсону (особый вид упражнений на расслабление, в ходе которых чередуется состояние расслабления и напряжения отдельных групп мышц), который был разослан участникам проекта.

Как отмечает учредитель АНО развития инновационных социальных технологий "Лидеры перемен" Наталья Орешкина, из-за пандемии и постоянного страха заражения врачи, работающие с ковидными пациентами, испытывают стрессы и тревожные состояния; доходит до психоэмоционального истощения, профессионального выгорания и даже до посттравматического стрессового расстройства.

"Поэтому наш проект оказался как нельзя кстати. Медики, которые чувствовали себя загнанными, обессиленными, эмоционально опустошенными, хотели уходить с работы, уходить из профессии, дали нам положительную обратную связь: рассказали, что у них появились силы и желание продолжать делать свое дело, - говорит Наталья Орешкина. - Многие участники проходили тесты чат-бота регулярно, отслеживали динамику психоэмоционального состояния, и это помогало им держаться на плаву, не скатываться в депрессивные тенденции".

В рамках проекта более 1000 медицинских работников и волонтеров Всероссийского общественного движения #МЫ ВМЕСТЕ воспользовались чат-ботом "Doctor Calm" и более чем две тысячи человек получили видеоролик. В результате 4,6% участников проекта "Психологи - медикам" успешно преодолели 1-ю стадию профессионального выгорания, 94% участников справились со 2-й стадией, и абсолютно все участники, испытывающие симптомы 3-й стадии, улучшили свои показатели.

Рекомендации бота-психолога составлены с соблюдением этического кодекса психолога России и международных стандартов психологического консультирования. Результаты теста краткие, но максимально информативные. На их основе можно понять, стоит ли обращаться к профессионалу, чтобы скорректировать психологическое поведение с помощью специальных методик, или достаточно будет всего лишь немного отдохнуть.

В создании бота-психолога, кроме студентов-очников, активно участвовали студенты, которые обучаются в дистанционном формате на платформе "Росдистант".

"Бот-психолог - это уникальная возможность оказать поддержку людям, которые по каким-либо причинам не могут или стесняются пойти к специалисту-психологу, чтобы разрешить сложную жизненную ситуацию, - говорит участница проекта, студентка ТГУ из Сербии Мария Илич. - Безысходность, отсутствие собеседника усугубляют психоэмоциональное состояние человека, и на помощь приходит чат-бот".

По мнению Татьяны Чапала, у проекта большое будущее: "Тестирование прошли более чем 1000 человек, благодаря чему в период пандемии у нас собрался уникальный материал эмпирических данных, что для психологических исследований бесценно. Сейчас в психологии и психиатрии новая тенденция - ищут варианты оптимальной диагностики, и "Doctor Calm" - просто находка. Мы понимаем, что никакой искусственный интеллект не способен заменить специалиста. Но наш бот-психолог может стать первой ступенью к решению кризисной ситуации. Пользоваться им легко и специалисту, и клиенту. Будем улучшать интерфейс чата в соответствии с запросами пользователей, чтобы он был персонализирован, удобен".

На основе проекта "Doctor Calm" студенты Тольяттинского госуниверситета сейчас пишут три выпускные работы - одну бакалаврскую и две магистерских. В планах также - коммерциализировать проект.