Студенты ТГУ разработали "скорую помощь" для медиков

АНО развития инновационных социальных технологий "Лидеры перемен" (Волгоград) завершила проект по психологической поддержке и реабилитации медицинских работников в условиях пандемии COVID-19 "Психологи - медикам". Он был реализован с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В рамках этого проекта разработкой студентов Тольяттинского государственного университета (ТГУ) - чат-ботом "Doctor Calm" - воспользовалось свыше 1000 медиков и волонтеров по всей России.
Бот-психолог "Doctor Calm", работающий в социальной сети "ВКонтакте", позволяет человеку самостоятельно провести психодиагностику. Он предлагает пользователям тесты, используемые в работе психологами и психиатрами ("Депрессия", "Стресс", "Агрессия", "Образ жизни" и другие). Достаточно написать в сообщении "help", и чат "оживает". Далее следует только четко следовать инструкциям и отвечать на вопросы.
Студенты создали чат-бот в рамках проектной деятельности под руководством доцента кафедры "Дошкольная педагогика, прикладная психология" гуманитарно-педагогического института ТГУ, медицинского психолога, кандидата психологических наук, руководителя магистерской программы "Психология здоровья" Татьяны Чапала. Интерес к разработке ТГУ проявили в автономной некоммерческой организации развития инновационных социальных технологий "Лидеры перемен" (Волгоград), после чего вуз присоединился к общероссийскому проекту "Психологи - медикам". Опорный вуз предоставил медикам и волонтерам Всероссийского общественного движения #МЫВМЕСТЕ студенческую разработку "Бот-психолог" и онлайн-площадку для проведения психологических мастер-классов. Также студентки Юлиана Петрова и Виктория Лесина записали видеоролик с релаксацией по Джекобсону (особый вид упражнений на расслабление, в ходе которых чередуется состояние расслабления и напряжения отдельных групп мышц), который был разослан участникам проекта.
Как отмечает учредитель АНО развития инновационных социальных технологий "Лидеры перемен" Наталья Орешкина, из-за пандемии и постоянного страха заражения врачи, работающие с ковидными пациентами, испытывают стрессы и тревожные состояния; доходит до психоэмоционального истощения, профессионального выгорания и даже до посттравматического стрессового расстройства.
"Поэтому наш проект оказался как нельзя кстати. Медики, которые чувствовали себя загнанными, обессиленными, эмоционально опустошенными, хотели уходить с работы, уходить из профессии, дали нам положительную обратную связь: рассказали, что у них появились силы и желание продолжать делать свое дело, - говорит Наталья Орешкина. - Многие участники проходили тесты чат-бота регулярно, отслеживали динамику психоэмоционального состояния, и это помогало им держаться на плаву, не скатываться в депрессивные тенденции".
В рамках проекта более 1000 медицинских работников и волонтеров Всероссийского общественного движения #МЫ ВМЕСТЕ воспользовались чат-ботом "Doctor Calm" и более чем две тысячи человек получили видеоролик. В результате 4,6% участников проекта "Психологи - медикам" успешно преодолели 1-ю стадию профессионального выгорания, 94% участников справились со 2-й стадией, и абсолютно все участники, испытывающие симптомы 3-й стадии, улучшили свои показатели.
Рекомендации бота-психолога составлены с соблюдением этического кодекса психолога России и международных стандартов психологического консультирования. Результаты теста краткие, но максимально информативные. На их основе можно понять, стоит ли обращаться к профессионалу, чтобы скорректировать психологическое поведение с помощью специальных методик, или достаточно будет всего лишь немного отдохнуть.
В создании бота-психолога, кроме студентов-очников, активно участвовали студенты, которые обучаются в дистанционном формате на платформе "Росдистант".
"Бот-психолог - это уникальная возможность оказать поддержку людям, которые по каким-либо причинам не могут или стесняются пойти к специалисту-психологу, чтобы разрешить сложную жизненную ситуацию, - говорит участница проекта, студентка ТГУ из Сербии Мария Илич. - Безысходность, отсутствие собеседника усугубляют психоэмоциональное состояние человека, и на помощь приходит чат-бот".
По мнению Татьяны Чапала, у проекта большое будущее: "Тестирование прошли более чем 1000 человек, благодаря чему в период пандемии у нас собрался уникальный материал эмпирических данных, что для психологических исследований бесценно. Сейчас в психологии и психиатрии новая тенденция - ищут варианты оптимальной диагностики, и "Doctor Calm" - просто находка. Мы понимаем, что никакой искусственный интеллект не способен заменить специалиста. Но наш бот-психолог может стать первой ступенью к решению кризисной ситуации. Пользоваться им легко и специалисту, и клиенту. Будем улучшать интерфейс чата в соответствии с запросами пользователей, чтобы он был персонализирован, удобен".
На основе проекта "Doctor Calm" студенты Тольяттинского госуниверситета сейчас пишут три выпускные работы - одну бакалаврскую и две магистерских. В планах также - коммерциализировать проект.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.