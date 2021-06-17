Самарская область получила награду за освещение в СМИ нацпроекта "Производительность труда"

В среду, 16 июня, в Нижнем Новгороде в рамках III федерального форума "Производительность 360" состоялась торжественная церемония награждения регионов-лидеров по информационному сопровождению реализации нацпроекта "Производительность труда" в СМИ по итогам 2020 года.
Самарская область получила награду в номинации "За высокие результаты освещения в средствах массовой информации национального проекта "Производительность труда" в 2020 году".
Награды также получили представители пресс-служб Краснодарского и Ставропольского края, Башкортостана, Нижегородской, Кемеровской, Волгоградской, Челябинской, Курской, Свердловской, Калужской и Оренбургской областей. Наградные стелы вручил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.
По его словам, от эффективной работы пресс-служб в регионах зависит информированность предприятий о национальном проекте "Производительность труда".
"Освещение итогов и результатов реализации национального проекта в СМИ важно для развития в стране движения по повышению производительности труда. Благодарю за эффективную работу и вовлеченность в реализацию проекта. Удачи и таких же ярких успехов в работе!" - пожелал Николай Соломон.
"Отдельно хочется поблагодарить средства массовой информации Самарской области, которые проявляют интерес к событиям нацпроекта "Производительность труда", рассказывают на страницах газет и информационных сайтах о лучших практиках региональных предприятий", - отметил руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.
В 2020 году общее количество упоминаний в СМИ на территории РФ по теме "Национальный проект "Производительность труда" превысило 61 тыс. сообщений. Показатель осведомленности руководителей предприятий о возможностях повышения производительности труда в прошлом году составил 62%. Количество заявок на участие в проекте на ИТ-платформе "Производительность.рф" превысило 3,5 тысячи.
Напомним, III Федеральный форум "Производительность 360" проходил в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня и собрал более 1300 человек из 50 регионов РФ. Самарский регион на форуме представляли руководители и специалисты более 20 предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" - и органов исполнительной власти.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение
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