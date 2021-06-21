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Банк "Открытие" получил премию "Золотой Меркурий" за лучшую банковскую программу для МСП

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Центре международной торговли состоялась церемония награждения победителей и лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий". Банк "Открытие" получил главный приз за лучшую банковскую программу для МСП, представив новые цифровые продукты. Кроме того, он стал победителем в дополнительной номинации "Устремленные в будущее" по оценкам предпринимательского жюри.

Банк "Открытие" презентовал набор услуг для компаний малого и среднего бизнеса. В частности, цифровой кредит для новых и действующих клиентов: подача заявки, получение решения и обслуживание этого кредита происходит онлайн. Срок рассмотрения заявки - от одного до трех дней. Кредит выдается без комиссий, страховок, поручительства и залога. Его максимальная сумма составляет пять миллионов рублей. Кроме того, банк представил welcome-овердрафт: расчетный счет для новых клиентов с бессрочным овердрафтом от 10 тысяч до миллиона рублей, а также предодобренные кредиты и овердрафты для активных клиентов на сумму до 10 миллионов рублей. Эти продукты также полностью цифровизированы.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие":

"Банк "Открытие" во второй раз стал лауреатом премии ТПП "Золотой Меркурий": в 2021 году он стал лучшим банком для МСП и получил специальную премию "Устремленные в будущее" за развитие цифрового кредитования. Мы создаем кредитные продукты на базе скоринга и машинного обучения, цифровой портрет клиента позволяет нам делать предпринимателям релевантные предложения, при этом корректно оценивая кредитные риски. Благодаря этому кредит онлайн - без документов и визита в офис - стал для наших клиентов удобным и быстрым продуктом. В первом квартале 2021 года 86% выданных в "Открытии" кредитов для МСП - цифровые".

Победитель в банковской номинации выбирался по итогам федерального конкурса "Лучшая банковская программа для МСП-2021". Он проводился в шестой раз и был организован ТПП России при поддержке Банка России, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной думы.

В конкурсе участвовал 41 российский банк из 22 регионов страны. В финал вышли 16 банков со специальными программами для развития малого и среднего предпринимательства, набравшие наибольшее количество баллов по итогам "контрольной закупки", проведенной предпринимательским жюри.

Банки оценивались по 19 критериям - в этом году акцент в конкурсе был сделан на возможности взаимодействия с банком полностью в онлайн-режиме и стоимости эквайринга. Кроме того, жюри оценивало наличие бесплатных онлайн-сервисов, онлайн-бухгалтерии, расчетно-кассового обслуживания и банковских гарантий для обеспечения контрактов, а также развитие Системы быстрых платежей.

Финалисты выступали с презентациями своих программ, а победители конкурса определялись посредством онлайн-голосования предпринимателей из всех регионов России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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