Защитник Никита Бобряшов будет выступать за ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" и нижегородское "Торпедо" произвели обмен: защитник Никита Бобряшов отправляется в Тольятти. Взамен клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию.

Защитник Бобряшов в сезоне 2020/21 выступал в ВХЛ за "Ладу" в рамках договора о сотрудничестве с нижегородским клубом. В 10 матчах регулярного чемпионата он набрал четыре (1+3) очка. В КХЛ за "Торпедо" Никита сыграл в девяти матчах, но очков не набрал.