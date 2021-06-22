Защитник Никита Бобряшов будет выступать за ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" и нижегородское "Торпедо" произвели обмен: защитник Никита Бобряшов отправляется в Тольятти. Взамен клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию.
Защитник Бобряшов в сезоне 2020/21 выступал в ВХЛ за "Ладу" в рамках договора о сотрудничестве с нижегородским клубом. В 10 матчах регулярного чемпионата он набрал четыре (1+3) очка. В КХЛ за "Торпедо" Никита сыграл в девяти матчах, но очков не набрал.
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