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РГС Банк: 12% россиян хотели бы приобрести мотоцикл

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РГС Банк (входит в группу банка "Открытие") в преддверии Дня мотоциклиста узнал о намерениях россиян приобрести мототранспорт. По итогам опроса*, в котором приняли участие порядка 2000 респондентов в крупных городах России, оказалось, что 12% опрошенных россиян уже запланировали приобрести мотоцикл.

По результатам исследования стало известно, что 27% опрошенных россиян хотели бы купить мотоцикл, так как им нравится сообщество байкеров и они хотят стать его частью. Еще 21% респондентов считают езду на мотоцикле видом спорта, которым им хотелось бы заниматься. Каждый пятый (20%) готов пересесть на мототранспорт, потому что не любит стоять в пробках, а 19% опрошенных привлекают байки как символ молодости и свободы. 16% респондентов отметили, что поездки на мотоциклах — отличный вид отдыха летом и в выходные дни, а 15% любят экстрим.

При этом 88% россиян пока не рассматривают возможность приобретения мотоциклов: 40% опрошенных считают, что это излишество, а 33% не располагают бюджетом. Еще 15% считают, что езда на байке — это страшно и рискованно, 11% не имеют соответствующей категории в водительском удостоверении, 9% респондентов беспокоит, что мотоцикл некуда поставить, а 8% россиян завести мотоцикл не разрешают родственники (родители и супруги).

При этом интересно, что на вопрос "Если бы ваш член семьи сказал, что собирается пересесть на мотоцикл", 61% россиян ответили, что не стали бы вмешиваться, а 18% с гордостью бы поддержали такое решение, и только каждый пятый (21%) ответил, что сделал бы все возможное, чтобы этого не произошло, так как езда на мотоциклах слишком опасна.

"Только в апреле 2021 года, по данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", россияне приобрели 3,9 тыс. новых и 16,1 тыс. мотоциклов с пробегом, что на 145% и 81% больше, чем год назад соответственно. Среди наших клиентов мы также видим интерес к мототранспорту, — отметила Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса, член правления РГС Банка. — При этом треть опрошенных россиян не располагают бюджетом для покупки мотоциклов, поэтому рассматривают приобретение подобного ТС в кредит".

В РГС Банке клиенты могут воспользоваться кредитом наличными на любые цели с возможностью получения дополнительного дисконта при оформлении залога на приобретенное или уже имеющееся в собственности транспортное средство, отвечающее требованиям РГС Банка. Данное предложение особенно привлекательно для тех, кто рассматривают приобретение мотоцикла в качестве дополнительного вида транспорта.

*В исследовании приняли участие 1680 респондентов в возрасте 18+, география исследования — города России с населением 100 000+, метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные — июнь 2021 года.

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО "РГС Банк", ген. лиц. Банка России № 3073, основан в 1994 г.) — российский банк в рамках группы банка "Открытие" с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Сеть кредитной организации охватывает 88 городов в 64 субъектах России. Банк обладает кредитными рейтингами РА "Эксперт" на уровне "ruBBB+". Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, ММВБ и др. www.rgsbank.ru

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