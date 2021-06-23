В ТГУ формируют новые подходы к дизайну молекул

Химики Тольяттинского государственного университета (ТГУ) создают условия для получения новых продуктов органической химии. Результаты работы доктора химических наук Александра Голованова опубликованы в американском научном журнале.

Александр Голованов — начальник НИЛ-13 им. С. П. Коршунова "Органический синтез и анализ" — одного из подразделений Научно-исследовательского института прогрессивных технологий опорного Тольяттинского государственного университета (НИИПТ ТГУ), доктор химических наук. Его научная группа занимается изучением полиненасыщенных карбонильных соединений, называемых в органической химии сопряженными енинонами. Это сложные органические вещества, которые пока еще мало изучены, но уже из-за их высокой способности к химическим превращениям с успехом применяемые для лабораторного и промышленного получения целой гаммы разнообразных полезных соединений.

На исследование этой реакционной способности сопряженных енинонов и родственных им соединений и нацелена деятельность Александр Голованов и его коллег, так как сейчас ученые всего мира начали активно исследовать подобные вещества и внедрять в практику органического синтеза.

"Важно найти температуру, катализаторы, структуру сопряженных енинонов, при которых образуется то, что нужно, или подавляются какие-то нежелательные процессы, — отмечает Александра Голованов. — То есть наша цель — не столько синтезировать какой-то конкретный продукт, сколько подобрать условия, при которых на базе этих веществ он может появиться. Мы стремимся разработать новые методы, позволяющие синтезировать вещества и материалы, обладающие ценными свойствами".

В своей последней работе ученые ТГУ подробно исследовали взаимодействия разнообразных сопряженных енинонов с гидразинами. Такие превращения приводят к образованию химических соединений, обладающих свойством светиться в ультрафиолетовом излучении (флуоресцентностью), что весьма ценно для решения многих общих задач биологической химии.

"Это биологически активные вещества, например, разнообразные цитостатики — противоопухолевые соединения, антивирусные соединения, соединения, обладающие противовоспалительными свойствами. Фотофизические свойства таких веществ позволяют создавать флуоресцентные метки, которые можно использовать при исследовании биологических процессов, происходящих в живом организме, в клетках, — поясняет Александр Голованов. — Можно пометить разного рода белки клеток и наблюдать за тем, как они взаимодействуют, реагируют на те или иные воздействия".

Также новые вещества потенциально применимы в технике, например, в качестве флуоресцентных красителей, материалов для неразрушающего контроля в дефектоскопии, реагентов для аналитической химии и т. д.

"Области практического использования для подобных веществ достаточно широки. Мы разрабатываем общие подходы, а потом, используя наши методы, можно заниматься дизайном конкретных молекул", — рассказал Александр Голованов.

Результаты своей работы Александр Голованов описал в статье, которая была опубликована в "The Journal of Organic Chemistry" (JOC). Это американский рецензируемый научный журнал, в каждой статье которого содержится оригинальный вклад в фундаментальные исследования во всех областях теории и практики органической и биоорганической химии. Он выпускается издательским отделом Американского химического общества. По данным Journal Citation Reports, в 2017 году именно он получил наибольшее количество цитирований в области органической химии.