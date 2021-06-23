В ТГУ формируют новые подходы к дизайну молекул

Химики Тольяттинского государственного университета (ТГУ) создают условия для получения новых продуктов органической химии. Результаты работы доктора химических наук Александра Голованова опубликованы в американском научном журнале.
Александр Голованов — начальник НИЛ-13 им. С. П. Коршунова "Органический синтез и анализ" — одного из подразделений Научно-исследовательского института прогрессивных технологий опорного Тольяттинского государственного университета (НИИПТ ТГУ), доктор химических наук. Его научная группа занимается изучением полиненасыщенных карбонильных соединений, называемых в органической химии сопряженными енинонами. Это сложные органические вещества, которые пока еще мало изучены, но уже из-за их высокой способности к химическим превращениям с успехом применяемые для лабораторного и промышленного получения целой гаммы разнообразных полезных соединений.
На исследование этой реакционной способности сопряженных енинонов и родственных им соединений и нацелена деятельность Александр Голованов и его коллег, так как сейчас ученые всего мира начали активно исследовать подобные вещества и внедрять в практику органического синтеза.
"Важно найти температуру, катализаторы, структуру сопряженных енинонов, при которых образуется то, что нужно, или подавляются какие-то нежелательные процессы, — отмечает Александра Голованов. — То есть наша цель — не столько синтезировать какой-то конкретный продукт, сколько подобрать условия, при которых на базе этих веществ он может появиться. Мы стремимся разработать новые методы, позволяющие синтезировать вещества и материалы, обладающие ценными свойствами".
В своей последней работе ученые ТГУ подробно исследовали взаимодействия разнообразных сопряженных енинонов с гидразинами. Такие превращения приводят к образованию химических соединений, обладающих свойством светиться в ультрафиолетовом излучении (флуоресцентностью), что весьма ценно для решения многих общих задач биологической химии.
"Это биологически активные вещества, например, разнообразные цитостатики — противоопухолевые соединения, антивирусные соединения, соединения, обладающие противовоспалительными свойствами. Фотофизические свойства таких веществ позволяют создавать флуоресцентные метки, которые можно использовать при исследовании биологических процессов, происходящих в живом организме, в клетках, — поясняет Александр Голованов. — Можно пометить разного рода белки клеток и наблюдать за тем, как они взаимодействуют, реагируют на те или иные воздействия".
Также новые вещества потенциально применимы в технике, например, в качестве флуоресцентных красителей, материалов для неразрушающего контроля в дефектоскопии, реагентов для аналитической химии и т. д.
"Области практического использования для подобных веществ достаточно широки. Мы разрабатываем общие подходы, а потом, используя наши методы, можно заниматься дизайном конкретных молекул", — рассказал Александр Голованов.
Результаты своей работы Александр Голованов описал в статье, которая была опубликована в "The Journal of Organic Chemistry" (JOC). Это американский рецензируемый научный журнал, в каждой статье которого содержится оригинальный вклад в фундаментальные исследования во всех областях теории и практики органической и биоорганической химии. Он выпускается издательским отделом Американского химического общества. По данным Journal Citation Reports, в 2017 году именно он получил наибольшее количество цитирований в области органической химии.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.