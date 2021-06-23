Армен Бенян: Получение фиктивных сертификатов о прививке от COVID-19 в Самарской области не зафиксировано

В среду, 23 июня, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в Инстаграме сообщил, что на территории региона не зафиксировано ни одного случая получения гражданами фиктивных сертификатов о прохождении прививки от COVID-19.
"В связи с появлением в информационном пространстве историй о получении сертификатов о прививке от COVID-19 без прохождения вакцинации в медицинских учреждениях в некоторых регионах страны, министерство здравоохранения Самарской области сообщает, что подобных прецедентов в нашем регионе не зафиксировано", - сообщил министр.
Глава ведомства рассказал, что министерство инициирует проверки для выявления подобных фактов или даже подозрения на выдачу фиктивных сертификатов.
"Обращаемся к жителям и просим любые сведения по этому вопросу направлять нам по электронную почту zdravso@samregion.ru или сообщать по телефону горячей линии 122", - обратился Армен Бенян к жителям региона.
Армен Бенян подчеркнул, что каждый случай будет отработан совместно с правоохранительными органами и в случае подтверждения будут приняты исчерпывающие меры по устранению преступной практики.
"Получить сертификат единственным законным способом можно после прохождения второго этапа вакцинации. Мы приглашаем Вас прийти в поликлиники, пройти вакцинацию и получить законный сертификат, защитив свое здоровье и здоровье самых дорогих и близких от опасной инфекции", - напомнил министр здравоохранения.
Последние комментарии
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966