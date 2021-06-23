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Здравоохранение Общество

Армен Бенян: Получение фиктивных сертификатов о прививке от COVID-19 в Самарской области не зафиксировано

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 июня, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в Инстаграме сообщил, что на территории региона не зафиксировано ни одного случая получения гражданами фиктивных сертификатов о прохождении прививки от COVID-19.

Фото: http://minzdrav.samregion.ru

"В связи с появлением в информационном пространстве историй о получении сертификатов о прививке от COVID-19 без прохождения вакцинации в медицинских учреждениях в некоторых регионах страны, министерство здравоохранения Самарской области сообщает, что подобных прецедентов в нашем регионе не зафиксировано", - сообщил министр.

Глава ведомства рассказал, что министерство инициирует проверки для выявления подобных фактов или даже подозрения на выдачу фиктивных сертификатов.

"Обращаемся к жителям и просим любые сведения по этому вопросу направлять нам по электронную почту zdravso@samregion.ru или сообщать по телефону горячей линии 122", - обратился Армен Бенян к жителям региона.

Армен Бенян подчеркнул, что каждый случай будет отработан совместно с правоохранительными органами и в случае подтверждения будут приняты исчерпывающие меры по устранению преступной практики.

"Получить сертификат единственным законным способом можно после прохождения второго этапа вакцинации. Мы приглашаем Вас прийти в поликлиники, пройти вакцинацию и получить законный сертификат, защитив свое здоровье и здоровье самых дорогих и близких от опасной инфекции", - напомнил министр здравоохранения.

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