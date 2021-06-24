В самарском железнодорожном вокзале открылась фотовыставка редких памятных монет

В здании железнодорожного вокзала Самары открылась фотовыставка Банка России "Истории Победы", приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

На выставке представлены увеличенные изображения 16 редких памятных монет, на которых запечатлены ключевые события 1941–1945 годов: танковое сражение на Курской дуге, Сталинградская битва, освобождение Новороссийска и другие исторические моменты Великой Отечественной войны.

Марина Мясникова, управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России: "Фотовыставка "Истории Победы" — это продолжение одноименного виртуального проекта Банка России, который стартовал в 2020 г. и был посвящен 75-летию Победы. Уверена, что эта экспозиция никого не оставит равнодушным. Самарская область в годы войны была кузницей оружия Победы. В рекордные сроки здесь развернули производство военной техники, боеприпасов. Эта часть истории также отражена на памятных монетах".

Выставка продлится до 26 июля. Вход свободный.