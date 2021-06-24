16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Амбаре" выставят работы победителей конкурса детской фотографии В Самаре открылась выставка "Лето 1941" Культовый проект Самарской области "ВолгаФест" открывает свои площадки В Тольяттинском художественном музее выставили сотни колокольчиков В Самаре открывается выставка Евгении Биктимировой "В поисках J"

Музеи и выставки Культура

В самарском железнодорожном вокзале открылась фотовыставка редких памятных монет

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В здании железнодорожного вокзала Самары открылась фотовыставка Банка России "Истории Победы", приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На выставке представлены увеличенные изображения 16 редких памятных монет, на которых запечатлены ключевые события 1941–1945 годов: танковое сражение на Курской дуге, Сталинградская битва, освобождение Новороссийска и другие исторические моменты Великой Отечественной войны.

Марина Мясникова, управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России: "Фотовыставка "Истории Победы" — это продолжение одноименного виртуального проекта Банка России, который стартовал в 2020 г. и был посвящен 75-летию Победы. Уверена, что эта экспозиция никого не оставит равнодушным. Самарская область в годы войны была кузницей оружия Победы. В рекордные сроки здесь развернули производство военной техники, боеприпасов. Эта часть истории также отражена на памятных монетах".

Выставка продлится до 26 июля. Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4