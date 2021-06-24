В самарском железнодорожном вокзале открылась фотовыставка редких памятных монет

В здании железнодорожного вокзала Самары открылась фотовыставка Банка России "Истории Победы", приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны.
На выставке представлены увеличенные изображения 16 редких памятных монет, на которых запечатлены ключевые события 1941–1945 годов: танковое сражение на Курской дуге, Сталинградская битва, освобождение Новороссийска и другие исторические моменты Великой Отечественной войны.
Марина Мясникова, управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России: "Фотовыставка "Истории Победы" — это продолжение одноименного виртуального проекта Банка России, который стартовал в 2020 г. и был посвящен 75-летию Победы. Уверена, что эта экспозиция никого не оставит равнодушным. Самарская область в годы войны была кузницей оружия Победы. В рекордные сроки здесь развернули производство военной техники, боеприпасов. Эта часть истории также отражена на памятных монетах".
Выставка продлится до 26 июля. Вход свободный.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.