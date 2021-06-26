Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти

В субботу, 26 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездные совещания по вопросам развития в Тольятти.

Глава региона поздравил коллектив одного из крупнейших химических предприятий региона с 60-летием, ознакомился с ходом реконструкции набережной в Автозаводском районе и проверил готовность к работе инфекционного корпуса в пятой городской больнице Тольятти - нового модульного COVID-госпиталя.

Дмитрий Азаров поблагодарил медработников за тяжелый труд по сохранению жизней и здоровья жителей региона, поскольку врачи ни на минуту не остановили лечебный процесс. "Я понимаю, как тяжело вам было в прошлом году. Спасибо вам за ваши упорство и стойкость, за помощь людям, - обратился к медикам губернатор. - Но и сейчас будет непросто. К сожалению, и в наш регион пришла третья волна пандемии. И здесь я рассчитываю на вашу помощь и, конечно, сознательность своих земляков, которые пройдут вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и своих близких".

Строительство корпуса началось в декабре 2020 г. по инициативе Дмитрия Азарова, который поручил оперативно укрепить инфекционное направление с учетом прогнозов экспертов. В прежние периоды число коек инфекционного профиля в регионе неоправданно сократили, а в связи с пандемией коронавируса еще в 2020 г. имеющихся мощностей не хватило, под COVID-госпитали пришлось переводить существующие койки в обычных стационарах. Осенью прошлого года губернатор решил в кратчайшие сроки построить новые инфекционные корпуса - на базе Тольяттинской горбольницы №5, и в Самаре - в областной больнице им. Середавина. Решение по типовым модульным центрам оперативно проработали.

"Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за такое продуманное решение, - обратился к губернатору главврач лечебного учреждения Алексей Кирсанов. - И к моменту подхода третьей волны пандемии мы будем готовы: уже в августе планируем принять первых пациентов с коронавирусной инфекцией".

На базе медгородка возводят модульное здание для размещения приемно-диагностического отделения для пациентов с COVID-19. Здесь организуют 17 боксов - это 70 коек, в том числе 20 - реанимационные. Ко всем подведут медицинские газы. В каждой палате предусмотрены санузел и душ.

Сейчас основные строительные работы завершены, началась отделка помещений.

"Подрядчик идет хорошими темпами. Мы его немного задержали из-за переноса кабеля, который проходил по территории. Но строители нарастили темпы работ, и теперь мы не сомневаемся, что корпус будет сдан вовремя", - добавил главврач больницы. Все коммуникации уже подключены, система вентиляции готова к запуску.

В срок началась поставка нового современного высокотехнологичного оборудования. Буквально вчера в инфекционный корпус доставлен новый компьютерный томограф, и уже на следующей неделе начнется его монтаж и установка. "Он станет подспорьем и для диагностики коронавируса, и в постковидное время - для точной постановки диагнозов и лечения пациентов", - отметил заместитель главврача по инфекционным болезням Николай Каравашкин.

По обещанию подрядчика, к 5 июля все работы завершат и передадут корпус медикам. После этого проведут генеральную уборку. Затем с Роспотребнадзором согласуют санитарно-эпидемиологический режим, и 25 июля новое инфекционное отделение будет готово.

"Новый инфекционный корпус Тольятти необходим. И я уверен, что он будет соответствовать лучшим мировым стандартам", - отметил депутат Госдумы Владимир Бокк.

"Запуск этого корпуса даст новые возможности для лечения жителей города - в этом нет сомнений", - добавила зампредседателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева.

"В настоящее время в нашей больнице 374 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, 223 пациента проходят лечение в условиях стационара", - рассказал губернатору Алексей Кирсанов. В случае необходимости в лечебном учреждении в течение 48 часов могут оперативно развернуть еще 80 коек, дальше при острой необходимости - порядка 500.

"Понадобятся дополнительные койки или нет, мы пока не знаем. К сожалению, прогноз не очень хороший, по всей стране ситуация развивается негативно. Поэтому и у вас, и в каждой больнице Самарской области должен быть план по оперативному развертыванию коек для пациентов с коронавирусом в случае необходимости", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил обратить особое внимание на системы вентиляции и кондиционирования в такие жаркие дни - важно, чтобы оборудование, которое зачастую находится на крыше зданий, работало без сбоев. "При таких температурах особая нагрузка на врачей, на оборудование. Если требуется переоснащение, давайте займемся этим сейчас. Я готов оказать необходимую помощь", - отметил Губернатор.

"Спасибо вам за такое внимание к системе здравоохранения. А инфекционная служба таких вливаний не получала уже многие десятилетия. Для наших врачей и пациентов новый корпус - это большой подарок", - подчеркнул главврач обращаясь к руководителю области.

В завершение осмотра губернатор обратился к врачам с просьбой убеждать людей проходить вакцинацию от коронавируса. "Вакцинироваться лучше, чем болеть, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы, конечно, создаем дополнительные мощности для системы здравоохранения, но испытывать их на себе нет необходимости, лучше вакцинироваться и чувствовать себя уверенно. Вакцинировавшись, чувствуешь защищенность не только свою, но и своих близких людей, в том числе тех, кому по медицинским показаниям нельзя делать прививку. Такие люди есть. Но если все вокруг вакцинируются, значит, человек защищен. Если этого не сделаем, мы находимся под угрозой. Об этом обязательно нужно думать".

"Вакцина защищает нас от большего количества штаммов и дает более надежную защиту. Вакцинация - это единственный шанс избежать осложнений, уменьшить вероятность попадания в реанимацию и снизить вероятность заболевания", - добавил Алексей Кирсанов.

По данным областного министерства здравоохранения, на сегодня более 508 тыс. жителей региона сделали прививки от COVID-19, из них свыше 412 тыс. человек полностью завершили вакцинацию.