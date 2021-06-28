В городской думе наградили лауреатов конкурса "Самара космическая"

В городской думе Самары чествовали 15 талантливых ребят - победителей конкурса рисунков "Самара космическая", приуроченного к 60-летию первого полета человека в космос.

Юбилей первого полета человека в космос в этом году отмечают по всей стране. Для Самарской области это особенный праздник, поэтому приуроченные к нему мероприятия будут проходить в губернии весь год. Самара внесла значительный вклад в освоение человеком космического пространства - это единственный город в стране, где одновременно и проектируют, и конструируют, и собирают космические аппараты.

Праздничные мероприятия к 60-летию полета Юрия Гагарина рассчитаны на жителей всех возрастов - от дошкольников до пожилых людей. Так, для творческих детей и подростков городская дума Самары провела конкурс рисунков "Самара космическая". Его цель - развитие у детей интереса к истории родного края, поиск талантов, приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим и национальным ценностям через творчество.

В конкурсе приняли участие воспитанники дошкольных и ученики общеобразовательных учреждений областного центра. Рисунки ребят оценивали в четырех возрастных категориях: дошкольники, ученики 1-4 классов, ученики 5-9 классов и ученики 10-11 классов. Конкурс проводился со 2 апреля по 4 мая, итоги подвели 7 мая. А 24 июня в думе Самары состоялась торжественная церемония награждения победителей. 15 лауреатов получили дипломы и ценные призы.

"Мы, самарцы, - счастливые люди, потому что живем в городе, где так развита космическая отрасль, - отметил на мероприятии председатель думы Самары Алексей Дегтев. - Наши предприятия и жители работают над созданием космических аппаратов разного уровня и мощности. У нас работает научно-исследовательский вуз, который готовит специалистов для аэрокосмической отрасли. Мы любим космос. Благодарю всех вас за то, что вы проявили интерес к нашему конкурсу, за ваши талантливые работы. Желаю вам, как и в развитии аэрокосмической отрасли, не останавливаться на достигнутом".

Ученица 4 класса Самарского медико-технического лицея Алия Ильина в будущем хочет учиться на экономиста, но тема космоса ей очень интересна. Она любит бывать в музее "Самара Космическая" и узнавать что-то новое о звездах, о Солнечной системе.

"Я нарисовала рисунок "Из Самары к звездам". На нем изображены различные знаковые места нашего города, связанные с космосом. Мне очень интересна эта тема", - рассказала девочка.

Родители конкурсантов поблагодарили депутатов думы за то, что те подарили их детям возможность проявить себя.

"История освоения космоса во многом связана с историей нашей страны. Поэтому участвовать в конкурсе "Самара космическая" очень почетно. Делая рисунки, создавая поэтические произведения на тему космоса, ребята тем самым знакомятся с историей. Мне кажется, это очень большое дело, и за это вам большое спасибо", - сказала Светлана Рязанова, мама ученицы школы №130 Софии Рязановой.