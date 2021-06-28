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ВТБ: к 2025 году рынок ипотеки вырастет почти в два раза

МОСКВА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ипотечный рынок в России к 2025 году, по прогнозам ВТБ, вырастет почти в два раза в сравнении с итогами 2020 года. Общий объем жилищных кредитов через четыре года превысит 18,2 трлн рублей. При этом доля ипотеки в ВВП России достигнет 13%. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Международного финансового конгресса Банка России.

По итогам 2020 года ипотечный портфель всех игроков рынка составил 10,2 трлн рублей. Согласно прогнозам ВТБ, в текущем году он вырастет на 22% и достигнет 12,5 трлн рублей. При этом в ближайшие четыре года общий объем портфеля жилищных кредитов российских банков, учитывая цессию и секьюритизацию, увеличится почти 2 раза, превысив в 2025 году 18,2 трлн рублей.

"У ипотечного рынка в России сохраняется огромный потенциал. Сегодня уровень его проникновения в ВПП страны не превышает 10% при аналогичном показателе в Европе около 50%, на уровне 65% в США и более 80% в Канаде. При этом проникновение ипотеки в ВВП России вырастет до 13% к 2025 году, и мы по-прежнему не прогнозируем риска ипотечного пузыря, поскольку показатель просроченной задолженности по системе — около 1%. Поэтому даже столь высокие темпы развития рынка, как 20% по итогам прошлого года и порядка 22% в 2021 году, мы не считаем опасными для рыночной стабильности", — отметил Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, на пятилетнем горизонте рынок ипотеки продемонстрирует в среднем двузначный рост, при этом ВТБ ожидает постепенное замедление его темпов.

"По нашей оценке, замедление произойдет в среднем до уровня 12%, поэтому по итогам 2025 года общий объем ипотечного портфеля по системе достигнет 18,2 трлн рублей. На наш взгляд, это сбалансированный темп развития с учетом достижения национальных целей по улучшению жилищных условий населения и роста ввода жилья до 1 млрд кв. метров к 2030 году", — добавляет он.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам пяти месяцев 2021 г. банк нарастил продажи жилищных кредитов на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, оформив 132 тысяч сделок более чем на 400 млрд рублей. По итогам этого года ВТБ намерен довести объем выдач жилищных кредитов до 1,2 трлн руб., обеспечив прирост в пределах 30%.

Гид потребителя

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