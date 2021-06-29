Претендентам на гранты президентского фонда культурных инициатив окажут поддержку региональные эксперты

С 15 июня по 30 июля идет прием заявок на конкурс нового президентского фонда культурных инициатив. Фонд распределит 3,5 млрд руб. на реализацию проектов в области культуры, искусств и креативных (творческих) индустрий.
Подать свои проекты могут как некоммерческие, так и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Главное, чтобы проект был актуален, уникален и имел большую социальную значимость. Подать заявку можно до 30 июля, а итоги будут подведены уже в середине сентября этого года. Подробная информация на сайте фондкультурныхинициатив.рф.
У каждого автора культурной инициативы есть возможность рассказать о своей идее и получить средства президентского фонда культурных инициатив на ее реализацию.
В состав координационного комитета фонда вошел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, также являющийся председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура".
"Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что, знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые - и далеко за пределами нашей Родины", - заявил Дмитрий Азаров.
В помощь авторам проектов при министерстве культуры Самарской области создан экспертный совет, в который вошли специалисты, имеющие опыт подготовки и экспертизы подобных заявок регионального и федерального уровня. Совет отберет проекты, которые получат от министерства культуры рекомендательные письма в президентский фонд культурных инициатив.
Процедура не является обязательной, но у заявителей, подавших свою заявку в региональный экспертный совет, будет возможность получить консультации, профессиональные советы и доработать свои проекты, чтобы увеличить свои шансы на получение гранта.
"Самарская область имеет огромный культурный потенциал, и я очень надеюсь, что заявителей будет много и что многие проекты будут реализованы", - подчеркнула министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.
Для рассмотрения заявки региональным экспертным советом нужно направить материалы проекта до 10 июля 2021 года на почту fki@samregion.ru.
Материалы должны содержать следующую информацию:
- наименование, организационно-правовую форму и адрес электронной почты организации-заявителя;
- обоснование актуальности и общественной значимости проекта,
- краткий план реализации проекта (перечень мероприятий с указанием срока реализации и ожидаемого количественного охвата);
- общие сведения о бюджете проекта (объем запрашиваемых и собственных средств, доли бюджетных расходов на оплату труда, на закупку материалов и оборудования, на проведение мероприятий);
- краткие сведения об опыте работы заявителя в выбранном проектном направлении (не более 150 слов).
Также необходимо указать желаемую форму поддержки (письмо / консультация).15 июля пройдет обсуждение отобранных для доработки проектов в очном формате.
Последние комментарии
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.