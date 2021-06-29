Претендентам на гранты президентского фонда культурных инициатив окажут поддержку региональные эксперты

С 15 июня по 30 июля идет прием заявок на конкурс нового президентского фонда культурных инициатив. Фонд распределит 3,5 млрд руб. на реализацию проектов в области культуры, искусств и креативных (творческих) индустрий.

Подать свои проекты могут как некоммерческие, так и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Главное, чтобы проект был актуален, уникален и имел большую социальную значимость. Подать заявку можно до 30 июля, а итоги будут подведены уже в середине сентября этого года. Подробная информация на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

У каждого автора культурной инициативы есть возможность рассказать о своей идее и получить средства президентского фонда культурных инициатив на ее реализацию.

В состав координационного комитета фонда вошел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, также являющийся председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура".

"Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что, знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые - и далеко за пределами нашей Родины", - заявил Дмитрий Азаров.

В помощь авторам проектов при министерстве культуры Самарской области создан экспертный совет, в который вошли специалисты, имеющие опыт подготовки и экспертизы подобных заявок регионального и федерального уровня. Совет отберет проекты, которые получат от министерства культуры рекомендательные письма в президентский фонд культурных инициатив.

Процедура не является обязательной, но у заявителей, подавших свою заявку в региональный экспертный совет, будет возможность получить консультации, профессиональные советы и доработать свои проекты, чтобы увеличить свои шансы на получение гранта.



"Самарская область имеет огромный культурный потенциал, и я очень надеюсь, что заявителей будет много и что многие проекты будут реализованы", - подчеркнула министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Для рассмотрения заявки региональным экспертным советом нужно направить материалы проекта до 10 июля 2021 года на почту fki@samregion.ru.

Материалы должны содержать следующую информацию:

- наименование, организационно-правовую форму и адрес электронной почты организации-заявителя;

- обоснование актуальности и общественной значимости проекта,

- краткий план реализации проекта (перечень мероприятий с указанием срока реализации и ожидаемого количественного охвата);

- общие сведения о бюджете проекта (объем запрашиваемых и собственных средств, доли бюджетных расходов на оплату труда, на закупку материалов и оборудования, на проведение мероприятий);

- краткие сведения об опыте работы заявителя в выбранном проектном направлении (не более 150 слов).

Также необходимо указать желаемую форму поддержки (письмо / консультация).15 июля пройдет обсуждение отобранных для доработки проектов в очном формате.