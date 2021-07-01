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Музыка Культура

Опубликовано расписание концертов Грушинского фестиваля

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опубликовано расписание концертов Грушинского фестиваля 2021.

Напомним, что "Груша" пройдет в формате городских концертов 2–5 июля в Самаре.

2 июля в 19:00 Грушинский фестиваль откроет квартет "Необарды" — Ромарио, Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский. Мероприятие пройдет в Окружном доме офицеров в Самаре. 4 июля состоится концерт в Тольятти — в 15:00 в ДКИТ (малый зал).

Также 4 июля в 16:00 в концертном зале ОДО в Самаре выступит народный артист России Олег Митяев с программой "Лето — это маленькая жизнь". В программе также примут участие Леонид Марголин и Родион Марченко.

А в 19:30 4 июля пройдет заключительный гала-концерт 48 Грушинского фестиваля авторской песни. Он также состоится в ОДО. На сцену выйдут Олег Митяев, Галина Хомчик, Грушинское трио, Роман Ланкин, Ирина Сурина, Василий Уриевский и многие другие артисты.

 

Присоединиться к Грушинскому фестивалю можно и в онлайн-формате. 2 июля в 17:00 состоится открытие онлайн-поляны, а гала-концерт на гитаре будет транслироваться 3 июля в 21:00. Время концертов указано по самарскому времени. Все концерты в залах также будут транслироваться на сайте.

Заказать бесплатные билеты можно на сайте Кассир.ру по следующим ссылкам:

https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/gala-kontsert-48-grushinskiy-festival-avtorskoy-pesni_2021-07-04

https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/oleg-mityaev-kontsert-v-ramkah-48-grushinskogo-festivalya_2021-07-04

https://smr.kassir.ru/koncert/samarskiy-garnizonnyiy-dom-ofitserov/neobardyi-48-grushinskiy-festival-avtorskoy-pesni_2021-07-02

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

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