Опубликовано расписание концертов Грушинского фестиваля 2021.

Напомним, что "Груша" пройдет в формате городских концертов 2–5 июля в Самаре.

2 июля в 19:00 Грушинский фестиваль откроет квартет "Необарды" — Ромарио, Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский. Мероприятие пройдет в Окружном доме офицеров в Самаре. 4 июля состоится концерт в Тольятти — в 15:00 в ДКИТ (малый зал).

Также 4 июля в 16:00 в концертном зале ОДО в Самаре выступит народный артист России Олег Митяев с программой "Лето — это маленькая жизнь". В программе также примут участие Леонид Марголин и Родион Марченко.

А в 19:30 4 июля пройдет заключительный гала-концерт 48 Грушинского фестиваля авторской песни. Он также состоится в ОДО. На сцену выйдут Олег Митяев, Галина Хомчик, Грушинское трио, Роман Ланкин, Ирина Сурина, Василий Уриевский и многие другие артисты.

Присоединиться к Грушинскому фестивалю можно и в онлайн-формате. 2 июля в 17:00 состоится открытие онлайн-поляны, а гала-концерт на гитаре будет транслироваться 3 июля в 21:00. Время концертов указано по самарскому времени. Все концерты в залах также будут транслироваться на сайте.