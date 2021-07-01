ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Сергеем Чередниченко

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт с нападающим Сергеем Чередниченко. Срок соглашения - один сезон.

Нападающий Чередниченко последние два сезона выступал за ЦСК ВВС в ВХЛ, где в 61 матче забросил четыре шайбы. Сергей ранее уже играл в Тольятти, в сезоне 2017/18 он выступал за команду ЮХЛ "Лада-Веста".