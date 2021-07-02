Центр "Мой бизнес" повысит мастерство самозанятых кондитеров Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал запуск нового обучающего курса для самозанятых. На этот раз повысить свое мастерство смогут начинающие или уже опытные кондитеры. По заказу министерства региональный центр "Мой бизнес" запускает программу под названием "Не просто торт".

"Налоговый режим для самозанятых действует в Самарской области уже полтора года. За это время из теневого сектора вышли более 62 тысяч начинающих предпринимателей региона. Достижение таких результатов стало возможным во многом благодаря широкой линейке инструментов поддержки. Мы запускаем их с учетом потребностей самозанятых и современных запросов рынка, чтобы предложить актуальные и действительно полезные продукты. Уверен, наш новый курс, сочетающий в себе теорию и практику, поможет кондитерам выйти на новый уровень мастерства и развития своего дела", — рассказал о работе с самозанятыми Дмитрий Богданов.

Обучающий курс будет проходить два дня: 15 июля участники узнают о трендах "сладкого" рынка, продвижении своего продукта от опытного предпринимателя сферы общепита и основателя сети кулинарий "Белый Фартук" в Тольятти Андрея Сажнева. Теорию маркетинга участники будут осваивать на площадке регионального центра "Мой бизнес". Второй, практический, день состоится 17 июля в "Ze.Firka Studio", где под руководством эксперта, основателя кондитерской школы Алены Манакиной участники смогут научиться создавать пять разных тортов с наиболее популярными начинками, научатся собирать, выравнивать и украшать их.

За семичасовой мастер-класс участники получат новый знания и рецепты изготовления тортов, а все приготовленные десерты они смогут забрать с собой.

Напомним, что помимо образовательных курсов для самозанятых в Самарской области также действуют и другие меры поддержки: кейсы бизнес-услуг, льготные микрозаймы до 500 тысяч рублей, рабочие места в коворкинге регионального центра "Мой бизнес", а также консультирование по любым бизнес-вопросам и др. Подробная информация представлена на едином региональном портале господдержки mybiz63.ru.