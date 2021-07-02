На склоне площади Славы в Самаре открылась фотовыставка "Все, что является частью вселенной"

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В пятницу, 2 июля, на склоне у площади Славы в Самаре открылась цифровая выставка фотографий "Все, что является частью вселенной".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области