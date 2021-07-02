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Музеи и выставки Культура

На склоне площади Славы в Самаре открылась фотовыставка "Все, что является частью вселенной"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 июля, на склоне у площади Славы в Самаре открылась цифровая выставка фотографий "Все, что является частью вселенной".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На мультимедийных экранах представили 200 работ членов Фотообъединения областного Союза журналистов: Юрия Стрельца, Андрея Ларионова, Екатерины Афанасьевой, Олега Кирюшкина, Вениамина Крайнова, Сергея Курочкина, Екатерины Лобановой, Владимира Привалова, Владимира Рубинчика, Николая Федорина, Наталии Шинкевич.

Зрители смогут увидеть в масштабном формате художественные фотографии различных жанров: стрит-фотография, портрет, пейзаж, анималистика, спортивная и постановочная фотография, макросъемка.

Выставка будет работать со 2 по 31 июля.

Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением Самарского областного отделения Союза журналистов России при поддержке Администрации Губернатора Самарской области.

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