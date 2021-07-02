На склоне площади Славы в Самаре открылась фотовыставка "Все, что является частью вселенной"

В пятницу, 2 июля, на склоне у площади Славы в Самаре открылась цифровая выставка фотографий "Все, что является частью вселенной".
На мультимедийных экранах представили 200 работ членов Фотообъединения областного Союза журналистов: Юрия Стрельца, Андрея Ларионова, Екатерины Афанасьевой, Олега Кирюшкина, Вениамина Крайнова, Сергея Курочкина, Екатерины Лобановой, Владимира Привалова, Владимира Рубинчика, Николая Федорина, Наталии Шинкевич.
Зрители смогут увидеть в масштабном формате художественные фотографии различных жанров: стрит-фотография, портрет, пейзаж, анималистика, спортивная и постановочная фотография, макросъемка.
Выставка будет работать со 2 по 31 июля.
Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением Самарского областного отделения Союза журналистов России при поддержке Администрации Губернатора Самарской области.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.