Самарские депутаты обсудили ремонт и строительство образовательных учреждений

К началу нового учебного года в Самаре отремонтируют столовые и пищеблоки в 19 общеобразовательных учреждениях, а до 2025 года планируют построить шесть школ и 11 детских садов. О развитии образовательной отрасли говорили на расширенном совместном заседании комитета думы Самары по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту и фракции "Единая Россия".

Ежегодно в городском бюджете закладываются средства на обновление пищеблоков в школах. В 2019 привели в порядок производственные помещения и обеденные залы в 12 учреждениях, в 2020-м — в девяти. К началу учебного года-2021/2022 капитально отремонтируют еще 20 столовых и пищеблоков в 19 образовательных учреждениях. Об этом сообщил депутатам гордумы Самары и. о. заместителя главы города — руководителя департамента образования Илья Осипов.

"Важно помнить, что в разных школах может быть разное количество учеников, но пищеблоки везде должны быть достойными и отвечающими требованиям норм", — заявил глава профильного комитета Вячеслав Звягинцев.

В регионе разработана трехлетняя комплексная программа обновления пищеблоков школ. При работе над главным финансовым документом следующего года эта тема должна стать приоритетной для самарских депутатов.

"Это очень важный вопрос, в котором основным показателем является качество школьного питания. Каждый ученик должен получать горячее питание вовремя, и оно должно соответствовать стандартам", — отметил зампред гордумы Сергей Рязанов.

Как отметил председатель гордумы Алексей Дегтев, чтобы попасть в программу и получить дополнительные средства, директорам школ совместно с руководителями комбинатов питания необходимо в кратчайшие сроки провести ревизию столовых и пищеблоков, в том числе ранее модернизированных, определить их "слабые места" и грамотно составить проектно-сметную документацию на проведение работ.

Еще один вопрос повестки — создание дополнительных мест в школах и детских садах. Как пояснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, при соответствующем финансировании — по нацпроектам либо во взаимодействии с корпорацией развития ВЭБ.РФ — есть возможность до 2025 года возвести в Самаре шесть школ. По одной в новых микрорайонах — Крутые ключи, Волгарь и Амград, а также на улице Николая Панова, в 766-м квартале Кировского района и на территории застройки бывшего завода имени Масленникова.

Большой проектный задел у Самары и по строительству детских садов — планируется возвести одиннадцать зданий на 2077 мест. Уже предусмотрено финансирование по нацпроекту "Демография" для строительства детсада на 240 мест в районе проспекта Кирова и улицы Воронежской (за городской поликлиникой № 6).

Решением по созданию дополнительных мест в школах и садах могло бы стать возведение пристроев. Однако, как пояснил Сергей Шанов, это противоречит существующим градостроительным нормам. Любой пристрой приравнивается к реконструкции, то есть к существующим нормам и требованиям необходимо приводить все здание, а за единичным исключением, это практически невыполнимо. Кроме того, возводить пристрой не позволяют площади территорий учебных заведений, в первую очередь в исторической части Самары.

Как отметил Алексей Дегтев, к формированию передового образовательного пространства необходимо подходить "с холодной головой". В Самаре есть колоссальный опыт по возведению пристроев в пределах существующих земельных участков. Например, в школе № 58 на улице Лукачева в новом здании, построенном по ранее существовавшим требованиям, разметили пищеблок, мини-спортзал и актовый зал. Такая же ситуация со зданием на Полевой, 74, где сейчас располагается медико-технический лицей, — там появился спортзал.

Депутаты приняли решение направить предложения в федеральные органы власти с просьбой пересмотреть подходы при возведении пристроев к школам и детским садам. Это позволит обеспечить потребности учреждений в новых кабинетах, в спортивных и актовых залах, мастерских и столовых.

"Я уверен, что в этом вопросе возможно здравое решение", — резюмировал Алексей Дегтев.

Подробнее о том, как проходило обсуждение, читайте в свежем выпуске газеты "Волжская коммуна" в среду, 7 июля.