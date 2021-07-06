Стартовало онлайн-голосование за номинантов премии Russian Business Travel & MICE Award 2021

1 июля стартовало открытое онлайн-голосование за номинантов ведущей российской премии в сфере делового туризма и MICE Russian Business Travel & MICE Award. Голосование продлится до 30 сентября.

Несмотря на то, что рынок MICE& BT только восстанавливается после сложного пандемийного года, за престижную награду от Самарской области будет бороться рекордное количество участников — 9 компаний-представителей бизнес-туризма и конгрессных услуг.

Самарский регион представлен в нескольких номинациях премии 2021 года:

— Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*:

• Lotte Hotel Samara (Самара);

— Лучшая альтернативная площадка для мероприятий:

• ООО "Ратибор" (Самарская обл.);

• Конгресс-центр технопарка "Жигулёвская долина" (Тольятти);

• ГАУ СО "Самара Арена" (Самара);

• SKY-VILLAGE (Самара);

— Муниципальное автономное учреждение культуры:

• "Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова" (Самарская обл., Тольятти);

— Лучшая площадка для проведения мероприятий в режиме онлайн:

• Конгресс-центр технопарка "Жигулёвская долина" (Тольятти);

• ГАУ СО "Самара Арена" (Самара);

— Лучший организатор конференций:

• МАЙС МАРКЕТ (Самара);

— Самый инновационный региональный конгрессно-выставочный центр (партнер номинации Российский союз выставок и ярмарок):

• Конгресс-центр технопарка "Жигулёвская долина" (Тольятти);

— Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации:

• АНО "Агентство бизнес коммуникаций" (Самара);

• Департамент туризма министерства культуры Самарской области.

"Направление делового туризма для Самарской области мы рассматриваем как одно из приоритетных. Этот сегмент бизнеса является важным направлением социально-экономического развития области. Проведение любого мероприятия — это получение регионом финансовых средств, загрузка отелей, дополнительная работа для турагентств и туроператоров, для предприятий общественного питания", — отмечает заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Участие Самарской области в престижной ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award — важное отраслевое мероприятие, которое положительно скажется на репутации и travel-имидже региона. Учредителями премии RBT& MA являются журнал Business Travel, АНО "Проектный офис МICE", при поддержке Торгово-промышленной Палаты РФ и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Проголосовать за номинантов можно на странице.

Торжественная церемония награждения премии RBT& MA пройдет в Екатеринбурге в рамках масштабного отраслевого события — Всероссийского дня MICE.