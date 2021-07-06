Жителя Самарской области осудили за незаконную вырубку деревьев

Ставропольский райсуд Самарской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконной вырубке леса в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Днем 3 июня 2020 г. он незаконно срубил 16 кленов ясенелистных, три березы, дуб и девять деревьев черемухи. Ущерб составил более 279 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и удовлетворил требования прокурора о возмещении ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.