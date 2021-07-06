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Суды Происшествия

Жителя Самарской области осудили за незаконную вырубку деревьев

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ставропольский райсуд Самарской области вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконной вырубке леса в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Днем 3 июня 2020 г. он незаконно срубил 16 кленов ясенелистных, три березы, дуб и девять деревьев черемухи. Ущерб составил более 279 тыс. рублей. 

Суд назначил мужчине год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и удовлетворил требования прокурора о возмещении ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.

Гид потребителя

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зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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