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Депутата Юрия Краснобаева исключили из партии "Единая Россия"

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Принято решение об исключении из партии "Единая Россия" Юрия Краснобаева, бывшего директора Жигулевского заповедника.

"Несмотря на то, что окончательного вердикта по поводу его участия в трагическом происшествии на Волге, в котором погиб человек, пока нет, уже совершенно понятно — в партии Краснобаев состоять не будет. На это есть достаточно причин. И хотя депутат городской думы Жигулевска сам подал заявление о выходе из рядов "Единой России", на тот момент это уже не имело никакого значения. Своими поступками он гораздо понятнее, чем на бумаге, изложил, что не имеет права на партийный билет", — отметил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

Напомним, что членство в партии депутатов городской Думы Жигулевска Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова было приостановлено. 25 июня соответствующее решение принято президиумом регионального политсовета после возбуждения уголовного дела по факту происшествия на воде, которое повлекло гибель человека. В этот же день глава Минприроды Александр Козлов уволил директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева с занимаемой должности. Однако в начале июля Краснобаев самовольно вернулся на работу в Жигулевский заповедник. 

"За все время, прошедшее после аварии, мы видели исключительно отсутствие у Юрия Краснобаева всяческого желания подумать о своей вине, принести искренние извинения семье погибшего Дениса Безрукова, попытаться хоть как-то продемонстрировать обществу готовность нести ответственность за свои поступки. Таким людям с "Единой Россией" точно не по пути. Мы обязаны на это отреагировать — жестко и однозначно", — заявил Дмитрий Азаров.

Дальнейшую судьбу Юрия Краснобаева будет решать следствие.

 

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