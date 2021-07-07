Депутата Юрия Краснобаева исключили из партии "Единая Россия"

Принято решение об исключении из партии "Единая Россия" Юрия Краснобаева, бывшего директора Жигулевского заповедника.

"Несмотря на то, что окончательного вердикта по поводу его участия в трагическом происшествии на Волге, в котором погиб человек, пока нет, уже совершенно понятно — в партии Краснобаев состоять не будет. На это есть достаточно причин. И хотя депутат городской думы Жигулевска сам подал заявление о выходе из рядов "Единой России", на тот момент это уже не имело никакого значения. Своими поступками он гораздо понятнее, чем на бумаге, изложил, что не имеет права на партийный билет", — отметил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

Напомним, что членство в партии депутатов городской Думы Жигулевска Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова было приостановлено. 25 июня соответствующее решение принято президиумом регионального политсовета после возбуждения уголовного дела по факту происшествия на воде, которое повлекло гибель человека. В этот же день глава Минприроды Александр Козлов уволил директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева с занимаемой должности. Однако в начале июля Краснобаев самовольно вернулся на работу в Жигулевский заповедник.

"За все время, прошедшее после аварии, мы видели исключительно отсутствие у Юрия Краснобаева всяческого желания подумать о своей вине, принести искренние извинения семье погибшего Дениса Безрукова, попытаться хоть как-то продемонстрировать обществу готовность нести ответственность за свои поступки. Таким людям с "Единой Россией" точно не по пути. Мы обязаны на это отреагировать — жестко и однозначно", — заявил Дмитрий Азаров.

Дальнейшую судьбу Юрия Краснобаева будет решать следствие.