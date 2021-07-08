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Губернатор Власть и политика

Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит дополнительные средства на переселение граждан

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем наблюдательного совета государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Сергеем Степашиным и генеральным директором организации Константином Цициным, которые сегодня работают в регионе.

Стороны обсудили сотрудничество по вопросам переселения граждан из аварийного жилья, замены лифтового оборудования, модернизации коммунальной инфраструктуры. Более подробно этот вопрос обсуждался в дальнейшем на большом совещании с отраслевыми министерствами, ведомствами и главами муниципалитетов.

"У нас с Фондом сложились партнерские отношения. Мы находимся на короткой связи, всегда есть возможность посоветоваться и обсудить острые моменты, — отметил глава региона. — Уверен, что сегодняшнее совещание придаст импульс решению важнейших вопросов и по аварийному жилью, и по реализации программ по капитальному ремонту".

Напомним, задачу ускорить переселение граждан из аварийного жилья поставил президент страны Владимир Путин. К концу 2024 года благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", общий объем расселенной жилплощади должен достичь 10 млн кв. м.

Сергей Степашин отметил, что в Самарской области вполне реально сдвинуть сроки переселения граждан на год: "У Самарской губернии в этом плане потенциал очень хороший, — констатировал председатель наблюдательного совета Фонда. — Мы готовы предоставлять средства на переселение граждан опережающими темпами".

Также участники сегодняшней встречи обсудили ситуацию с заменой лифтового оборудования. В Самарской области лифты обновляют по региональной программе господдержки собственников жилья, на переоснащение лифтового оборудования постоянно выделяются дополнительные средства. Так, при внесении последних поправок в бюджет учтены дополнительно 220 миллионов рублей на эти цели. На сегодняшний день в регионе требуют замены 7 572 лифта — это половина от общего количества. С 2021 года замену лифтов можно проводить за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сергей Степашин выразил готовность оказать поддержку региону в этом направлении.

"Это очень актуальная и финансово емкая проблема, которую ставят перед нам люди, старшие по домам", — отметил губернатор.

Еще одна важная тема, которую подняли участники встречи, касается модернизации коммунальной инфраструктуры. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ отметил, что сегодня в стране порядка 70% коммунальной инфраструктуры находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в комплексном обновлении. Поэтому президент страны принял решение о выделении на эти цели 150 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.

Дмитрий Азаров сообщил, что в Самарской области этой темой занимаются не первый год. Так, сегодня власти региона рассматривают возможность привлечения кредитных средств на работы по реновации исторической части Самары. В первую очередь, необходимо привести в порядок коммунальную инфраструктуру территории исторического поселения. Теперь, благодаря решению президента, у региона есть возможность получить господдержку.

Гид потребителя

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