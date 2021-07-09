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Транспорт и связь Экономика и бизнес

SIM-карты Tele2 доставит KazanExpress

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила совместный проект с товарным агрегатором KazanExpress. SIM-карту Tele2 можно заказать на сайте и забрать на следующий день в 7 населенных пунктах Самарской области.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает развивать альтернативные каналы продаж в Приволжье. В рамках сотрудничества с крупными интернет-площадками новым партнером стал KazanExpress. Приобрести SIM-карты Tele2 теперь могут пользователи сайта в 7 населенных пунктах Самарской области: Чапаевске, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани, Октябрьском, Самаре и Тольятти. Достаточно ввести запрос в поисковую строку сервиса, затем добавить в корзину комплект для подключения и оформить покупку. После получения заказа клиенты смогут самостоятельно активировать SIM-карту по инструкции на упаковке.

Жителям Самарской области на сайте KazanExpress доступен комплект подключения с тарифом "Мой онлайн" за 150 рублей. В тарифный план входят безлимитные звонки внутри сети, 300 минут на все номера домашнего региона, 15 Гб интернета и безлимит на социальные сети и мессенджеры. Узнать подробности предложения можно на сайте оператора.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Онлайн-шоппинг давно стал неотъемлемой частью жизни наших клиентов. Поэтому в развитии альтернативной розницы мы ориентируемся на сотрудничество с популярными интернет-площадками и маркетплейсами. Одно из важных преимуществ KazanExpress — оперативная доставка и разветвленная сеть собственных и партнерских пунктов самовывоза. Теперь помимо ставших уже привычными для покупок на маркетплейсе товаров на сайте можно приобрести SIM-карту Tele2 как отдельно, так и одновременно с мобильным устройством. Получить свою покупку можно уже на следующий день и сразу же начать пользоваться всеми преимуществами мобильной связи".

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