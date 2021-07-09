SIM-карты Tele2 доставит KazanExpress

Tele2 запустила совместный проект с товарным агрегатором KazanExpress. SIM-карту Tele2 можно заказать на сайте и забрать на следующий день в 7 населенных пунктах Самарской области.
Tele2 продолжает развивать альтернативные каналы продаж в Приволжье. В рамках сотрудничества с крупными интернет-площадками новым партнером стал KazanExpress. Приобрести SIM-карты Tele2 теперь могут пользователи сайта в 7 населенных пунктах Самарской области: Чапаевске, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани, Октябрьском, Самаре и Тольятти. Достаточно ввести запрос в поисковую строку сервиса, затем добавить в корзину комплект для подключения и оформить покупку. После получения заказа клиенты смогут самостоятельно активировать SIM-карту по инструкции на упаковке.
Жителям Самарской области на сайте KazanExpress доступен комплект подключения с тарифом "Мой онлайн" за 150 рублей. В тарифный план входят безлимитные звонки внутри сети, 300 минут на все номера домашнего региона, 15 Гб интернета и безлимит на социальные сети и мессенджеры. Узнать подробности предложения можно на сайте оператора.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Онлайн-шоппинг давно стал неотъемлемой частью жизни наших клиентов. Поэтому в развитии альтернативной розницы мы ориентируемся на сотрудничество с популярными интернет-площадками и маркетплейсами. Одно из важных преимуществ KazanExpress — оперативная доставка и разветвленная сеть собственных и партнерских пунктов самовывоза. Теперь помимо ставших уже привычными для покупок на маркетплейсе товаров на сайте можно приобрести SIM-карту Tele2 как отдельно, так и одновременно с мобильным устройством. Получить свою покупку можно уже на следующий день и сразу же начать пользоваться всеми преимуществами мобильной связи".
Последние комментарии
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)