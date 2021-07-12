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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 досрочно установила 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС. Проект ориентирован на подключение к сети социально значимых объектов (СЗО) и обеспечение связью малых и удаленных поселений. В результате строительства новых сайтов и довесов оборудования Tele2 запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях с общим населением 830 тыс. человек. В число пилотных регионов вошла и Самарская область.

Фото: предоставлено Tele2

Проект с РТРС предполагает установку 2012 БС за четыре года — не менее чем по 500 объектов ежегодно. Tele2 завершила программу 2021 года досрочно, при этом на строительство 500 базовых станций ушло всего три месяца. Оборудование оператора предназначено для работы в стандартах связи 4G/2G. Жители малых удаленных поселений получили доступ к современным цифровым сервисам — информационным ресурсам, порталам госуслуг, стриминговым платформам, онлайн-кинотеатрам и образовательным площадкам.

В Самарской области активное строительство новых объектов и довесы оборудования были сосредоточены в двадцати районах области. В некоторых удаленных населенных пунктах Исаклинского, Шенталинского, Кошкинского, Борского и Елховского районов мобильная связь появилась впервые, обеспечив таким образом возможность подключения к услугам связи социально-значимых объектов этих поселений. В результате проект затронул свыше 70 населенных пунктов Самарской области, где проживают более 250 тысяч человек.

Установленные базовые станции задействуют диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц — это гарантирует высокую скорость мобильного интернета в условиях загруженности основного спектра. "Ростелеком" обеспечил строительство транспортной сети по волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет достичь высокоскоростной передачи данных и увеличивает охват поселений оптической инфраструктурой.

При развертывании инфраструктуры LTE Tele2 и "Ростелеком" подключили к сети в том числе социально значимые объекты (СЗО) — образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части. Проект ориентирован не только на подключение к сети пунктов без базовых услуг связи. Программа также направлена на расширение покрытия и появление в регионах новых операторов, что способствует развитию конкуренции и улучшению качества клиентского сервиса.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по инфраструктуре и информационным технологиям Tele2:

"Городским жителям сложно представить, что на карте страны остались населенные пункты, где базовых услуг связи по-прежнему нет. Мы видим свою миссию и социальную ответственность в том, чтобы привести цифровой образ жизни в такие места. Проект с РТРС и "Ростелекомом" позволяет нам прицельно работать над развитием высокотехнологичных услуг в удаленных поселениях. Мы завершили первый этап программы раньше обозначенного срока: благодаря ускоренным темпам техразвития связь появилась в населенных пунктах без какого-либо покрытия. Теперь сотни тысяч жителей могут смотреть кино онлайн, пользоваться образовательными ресурсами и порталом госуслуг, общаться в соцсетях и быть в гуще событий несмотря на физическую удаленность от городов".

Виктор Пинчук, первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети:

"Технологический комплекс РТРС создал основу для развития широкого спектра услуг связи. Телесеть из более чем пяти тысяч объектов вещания может не только транслировать 20 цифровых телеканалов, но и расширить охват мобильной связи, интернета и радио. Наше сотрудничество с Tele2 и "Ростелекомом" помогает повысить качество жизни на селе и создает предпосылки для роста медиапотребления".

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