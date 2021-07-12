16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд руб. через налоговый вычет Почти 15 тыс. дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с эскроу в ВТБ ВТБ сохраняет пониженную ставку по ипотеке с господдержкой Банк "Открытие" стал лауреатом программы "Лучшие социальные проекты России" Банк "Открытие": более половины жителей ПФО выступает против нового локдауна

Банки Финансы

Банк "Открытие": ЕЦБ сменил стратегию монетарной политики впервые с 2003 года

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 341
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ЕЦБ на прошлой неделе завершил пересмотр своей стратегии монетарной политики, не менявшейся с 2003 г. Новая стратегия стала ответом на изменившиеся с тех пор экономические условия, а также отражает опыт регулятора в борьбе с глобальным экономическим кризисом 2008–2009 гг. и кризисом, вызванным пандемией 2020 г. Также ЕЦБ стал первым в мире центробанком, включившим в стратегию экологическую повестку.

7 июля ЕЦБ утвердил новую стратегию монетарной политики, и наиболее важным стало изменение целевого ориентира по инфляции с "ниже, но близко к 2%" на "2% в среднесрочном периоде". Новый целевой уровень симметричен, что означает негативное отношение ЕЦБ к инфляции как ниже, так и выше целевого уровня, и указывает на то, что инфляция в 2% — это не предел. Подтверждение ориентации на среднесрочный период означает, что регулятору не обязательно реагировать на отклонения инфляции от целевого уровня — изменение денежно-кредитной политики будет зависеть от их устойчивости. Таким случаем стал нынешний всплеск инфляции, когда ЕЦБ в ответ на экономический шок применял весь спектр монетарных инструментов для поддержания экономики. По его мнению, это вызвало временное ускорение инфляции. При этом новая стратегия позволяет не прекращать автоматически меры поддержки, необходимые экономике по мнению ЕЦБ, даже несмотря на то, что потребительская инфляция в мае достигала 2% и, вероятно, останется вблизи этого уровня или выше в течение второй половины года. Этим новая стратегия схожа с опубликованным в прошлом году новым подходом ФРС к монетарной политике.

Цель ФРС по достижению уровня инфляции, среднего за экономический цикл, допускает его продолжительные отклонения от целевых. А ЕЦБ, в свою очередь, вне зависимости от стадии экономического цикла устанавливает целевой ориентир, который необходимо соблюдать как минимум в среднесрочной перспективе. В текущих условиях, когда инфляция выше целевого уровня, рынки оценили новую формулировку политики ЕЦБ как более консервативную и нацеленную на сдерживание инфляции по сравнению с формулировкой ФРС. Об этом свидетельствовало укрепление евро после публикации текста стратегии. Впрочем, оценить влияние этих нюансов на фактическую политику регуляторов удастся только в будущем.

Различия в политике ЕЦБ и ФРС могут быть достаточно существенными. В своих прогнозах до конца 2023 г. ЕЦБ не ожидает достижения целевого уровня инфляции, а К. Лагард на пресс-конференции демонстрировала особенно негативное отношение к инфляции существенно ниже целевого уровня. С учетом новой стратегии на последующих заседаниях ЕЦБ может ослабить монетарную политику или по крайней мере надолго сохранить действующие меры. На это может указывать и его решение увеличить объемы покупок активов, когда в начале 2021 г. уровень длинных ставок в Еврозоне начал заметно расти.

Включение климатической повестки в стратегию ЕЦБ вылилось в разработку подробной дорожной карты. Наибольшее значение для финансовых рынков, вероятно, будет иметь внедрение методологии оценки климатического качества активов. Это повлияет на оценки риска активов на балансах банков и их залоговой стоимости для операций с ЕЦБ, а также на объемы покупок ЕЦБ корпоративных облигаций в рамках соответствующих программ.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1