Банк "Открытие": ЕЦБ сменил стратегию монетарной политики впервые с 2003 года

ЕЦБ на прошлой неделе завершил пересмотр своей стратегии монетарной политики, не менявшейся с 2003 г. Новая стратегия стала ответом на изменившиеся с тех пор экономические условия, а также отражает опыт регулятора в борьбе с глобальным экономическим кризисом 2008–2009 гг. и кризисом, вызванным пандемией 2020 г. Также ЕЦБ стал первым в мире центробанком, включившим в стратегию экологическую повестку.

7 июля ЕЦБ утвердил новую стратегию монетарной политики, и наиболее важным стало изменение целевого ориентира по инфляции с "ниже, но близко к 2%" на "2% в среднесрочном периоде". Новый целевой уровень симметричен, что означает негативное отношение ЕЦБ к инфляции как ниже, так и выше целевого уровня, и указывает на то, что инфляция в 2% — это не предел. Подтверждение ориентации на среднесрочный период означает, что регулятору не обязательно реагировать на отклонения инфляции от целевого уровня — изменение денежно-кредитной политики будет зависеть от их устойчивости. Таким случаем стал нынешний всплеск инфляции, когда ЕЦБ в ответ на экономический шок применял весь спектр монетарных инструментов для поддержания экономики. По его мнению, это вызвало временное ускорение инфляции. При этом новая стратегия позволяет не прекращать автоматически меры поддержки, необходимые экономике по мнению ЕЦБ, даже несмотря на то, что потребительская инфляция в мае достигала 2% и, вероятно, останется вблизи этого уровня или выше в течение второй половины года. Этим новая стратегия схожа с опубликованным в прошлом году новым подходом ФРС к монетарной политике.

Цель ФРС по достижению уровня инфляции, среднего за экономический цикл, допускает его продолжительные отклонения от целевых. А ЕЦБ, в свою очередь, вне зависимости от стадии экономического цикла устанавливает целевой ориентир, который необходимо соблюдать как минимум в среднесрочной перспективе. В текущих условиях, когда инфляция выше целевого уровня, рынки оценили новую формулировку политики ЕЦБ как более консервативную и нацеленную на сдерживание инфляции по сравнению с формулировкой ФРС. Об этом свидетельствовало укрепление евро после публикации текста стратегии. Впрочем, оценить влияние этих нюансов на фактическую политику регуляторов удастся только в будущем.

Различия в политике ЕЦБ и ФРС могут быть достаточно существенными. В своих прогнозах до конца 2023 г. ЕЦБ не ожидает достижения целевого уровня инфляции, а К. Лагард на пресс-конференции демонстрировала особенно негативное отношение к инфляции существенно ниже целевого уровня. С учетом новой стратегии на последующих заседаниях ЕЦБ может ослабить монетарную политику или по крайней мере надолго сохранить действующие меры. На это может указывать и его решение увеличить объемы покупок активов, когда в начале 2021 г. уровень длинных ставок в Еврозоне начал заметно расти.

Включение климатической повестки в стратегию ЕЦБ вылилось в разработку подробной дорожной карты. Наибольшее значение для финансовых рынков, вероятно, будет иметь внедрение методологии оценки климатического качества активов. Это повлияет на оценки риска активов на балансах банков и их залоговой стоимости для операций с ЕЦБ, а также на объемы покупок ЕЦБ корпоративных облигаций в рамках соответствующих программ.