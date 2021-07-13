Прокурорская комиссия приедет в Тольятти из-за лесного пожара

В Самарской области сформировали комиссию под руководством первого зампрокурора региона Игоря Харитонова для проверки из-за лесных пожаров в Тольятти.

В комиссию вошли руководители и работники прокуратуры. Они приступили к выездной проверке 13 июля. Комиссия даст оценку действиям сотрудников администрации города.

Напомним, днем 10 июля начался пожар на территории Тольяттинского лесничества. Тушение продолжается до сих пор. Мэр города связывает пожар с поджогом.