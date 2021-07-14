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Экономика и бизнес

Полигон "Водино" перешел в собственность структур, аффилированных Милееву

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Экология-Сервис", владеющее полигоном ТБО в Кинельском районе, сменило собственников. По информации ИАС Seldon.Basis, владельцем компании стал Михаил Черенкова. В "Экология-Сервис" заявили, что директор пока не готов комментировать эту тему.

Фото: скриншот с видео

Полигон ТБО и промышленных отходов является составной частью строящегося комплексного предприятия (МСК "Водино") по сортировке и прессованию твердых бытовых отходов на отработанном карьере "Северо-Восточный-2". В числе партнеров предприятия такие крупные компании, как ОАО "РЖД", ООО "СВГК", АО "Транснефть", ООО "ЭкоВоз", АО "ДАНОН РОССИЯ", ООО "ПепсиКо Холдингс", ООО "Самарские коммунальные системы", АО "Арконик СМЗ", АО "НГПЗ", ООО "Пивоваренная компания "Балтика", ПАО "Трансаммиак", ООО "Самарский Стройфарфор" и другие.

Ранее полигон принадлежал руководителю группы компаний "Град" Эдуарду Шматкову и Владимиру Чупшеву. Согласно выписке ЕГРЮЛ, теперь АО "Экология-Сервис" владеет Михаил Черенков. При этом он стал директором предприятия еще с мая 2019 года.

По данным источников Волга Ньюс, реальная смена владельцев могла произойти еще в 2019 году. А отсрочка в официальном оформлении смены собственника, возможно, связана с рассрочкой платежей по сделке. Стоимость актива источники оценивают в "не менее 100 млн рублей".

Реальным владельцем полигона "Водино", по данным собеседников, якобы является депутат губернской думы Александр Милеев.

Отметим, что имя Михаила Черенкова связано также с банкротством ООО "Аполло" (бывшее ООО СК "Родник"). В 2018 г. он выкупил на торгах оборудование спиртзавода, которое впоследствии оказалось на балансе вновь созданного ООО СК "Родник" (ныне банкрот), а затем на ООО ПК "Родник". Бенефициаром всех этих организаций считается Александр Милеев.

Согласно данным ИАС Seldon Basis, АО "Экология-сервис" образовано в июле 2002 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Выручка в 2020 г. составила 382,58 млн руб., чистая прибыль - 47,45 млн рублей. Запись о смене собственника была внесена в июле.

Михаил Черенков являлся руководителем следующих организаций: ООО "Самарский облпотребсоюз", ООО "Самарское", ООО "Мико-Алко", а также был совладельцем ООО ЧОП "Мико-Приоритет".

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