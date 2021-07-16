В Самарской области привьют от коронавируса 60% госслужащих и учителей

Глава управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова в четверг, 15 июля, подписала постановление, вводящее обязательную вакцинацию для работников ряда сфер.
Работодатели должны обеспечить проведение прививок для следующих "групп риска": государственных и муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, сферы обслуживания (торговли, общепита, обществ транспорта, такси, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, бытовых услуг, театров, кинотеатров, концертных залов).
До 1 сентября полный курс вакцинации должны пройти не менее 60% от общей численности указанных сотрудников.
Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания.
Введение такой меры объясняется ухудшением ситуации с распространение коронавируса, в частности, ростом заболеваемости на последней неделе сразу на 30,5%. Также в постановлении указывается, что прошли полную вакцинацию 437,4 тыс. человек - лишь 30,5% от плана.
Последние комментарии
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?