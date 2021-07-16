В Самарской области привьют от коронавируса 60% госслужащих и учителей

Глава управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова в четверг, 15 июля, подписала постановление, вводящее обязательную вакцинацию для работников ряда сфер.

Работодатели должны обеспечить проведение прививок для следующих "групп риска": государственных и муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, сферы обслуживания (торговли, общепита, обществ транспорта, такси, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, бытовых услуг, театров, кинотеатров, концертных залов).

До 1 сентября полный курс вакцинации должны пройти не менее 60% от общей численности указанных сотрудников.

Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания.

Введение такой меры объясняется ухудшением ситуации с распространение коронавируса, в частности, ростом заболеваемости на последней неделе сразу на 30,5%. Также в постановлении указывается, что прошли полную вакцинацию 437,4 тыс. человек - лишь 30,5% от плана.