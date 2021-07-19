Курс на сохранение общественного транспорта: депутаты гордумы внесли изменения в бюджет города

15 июля на очередном заседании думы Самары депутаты приняли поправки в бюджет города на 2021 год. В основном изменения связаны с поступлением в самарскую казну 118,5 млн рублей из вышестоящих бюджетов. Деньги направят на поддержку предприятий общественного транспорта, которые оказались в сложной ситуации из-за сокращения пассажиропотока в связи с пандемией COVID-19.

Перед пленарным заседанием думы поправки подробно обсудили на комитете по бюджету, налогам и экономике.

Помимо поступлений из вышестоящих бюджетов, они учитывают перераспределение средств в бюджете города — 201,2 млн рублей в 2021 году, 14,7 млн рублей в 2022 году и 23,2 млн рублей в 2023 году. Большую часть этих денег направят на софинансирование строительства второй очереди школы на Пятой просеке в Октябрьском районе и на приобретение помещений для создания дополнительных мест в системе дошкольного образования. 7,3 млн рублей пойдут на благоустройство подъездной дороги к строящемуся детскому саду в границах Московского шоссе, улиц Ташкентской и Георгия Димитрова.

"Подъездные пути к детскому саду в Кировском районе очень нужны для родителей дошкольников и для жителей микрорайона. Очень востребована и школа на Пятой просеке. Также мы учли открытие 1 сентября этого года новых школ № 26 и № 68, предусмотрев финансирование на горячее питание для школьников, которые будут в них учиться", — отметил председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Вячеслав Звягинцев.

С учетом поправок доходы бюджета на 2021 год составят 32,2 млрд рублей, расходы — 32,8 млрд рублей. Параметры городской казны 2022–2023 годов не изменятся, в этот период бюджет планируется бездефицитным.

На пленарном заседании депутаты единогласно приняли поправки в двух чтениях. Председатель думы Самары Алексей Дегтев подчеркнул, что пополнение бюджета позволяет решать многие социальные проблемы.

"У нас в стране не так много городов, где сохранили все виды общественного транспорта. И Самара — один из них. У нас есть и трамваи, и троллейбусы, и автобусы, и метро. Наш город, несмотря на все замечания к работе общественного транспорта, имеет хорошие перспективы развития — обновляется и пополняется подвижной состав. Понятно, что основной источник поступления средств на содержание и развитие транспорта — это оказание услуг. Но в период эпидемии перевозки пассажиров сократились, что осложнило ситуацию", — отметил спикер.

"Мы очень благодарны губернатору и правительству Самарской области, что наши чаяния услышали и нам помогли компенсировать городу выпадающие доходы для транспортной отрасли. Это значит, что неблагополучный из-за пандемии период никак не отразится на работе общественного транспорта. Позволит и ремонтировать подвижной состав, и улучшать качество работы, и сохранить кадровый состав транспортных предприятий", — добавил председатель думы г. о. Самара Алексей Дегтев.

Более подробный материал с заседания думы читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 21 июля.