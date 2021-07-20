Электрощит Самара представил цифровые решения в новом многофункциональном выставочном и обучающем комплексе

Многофункциональный комплекс станет площадкой для проведения мероприятий с клиентами, обучения сотрудников, партнеров компании и развития программы промышленного туризма в регионе.

В комплексе представлены флагманские разработки и цифровые решения компании. Он также будет выполнять функцию учебного класса — станет местом обучения и проведения курсов повышения квалификации персонала.

В открытии нового пространства принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

"В Самарской области много активных инвесторов, и мы рады, что Schneider Electric в связке с Электрощит Самара вкладывается в свое развитие и развитие уникальных инжиниринговых технологий. Сегодня на базе компании под личным контролем губернатора опережающими темпами идет создание специальной сертифицирующей электротехнической лаборатории, которая станет уникальной для нашей страны. Также совместно с коллегами мы активно работаем над созданием индустриального парка на этой территории. Новый выставочный комплекс станет обязательным местом для посещения в качестве развития промышленного туризма. На следующей неделе мы принимаем в регионе большую Бельгийско-Люксенбургскую Торгово-Промышленную палату, и обязательно привезем их сюда!", — поделился планами министр.

"Уже 78 лет компания Электрощит Самара успешно работает на российском рынке, и мы гордимся результатами, которых удалось достичь за годы нашего сотрудничества. От лица Schneider Electric я хотел бы поблагодарить руководство и сотрудников завода за плодотворную работу, упор на локализацию и стремление оставаться в авангарде технического прогресса. Электрощит Самара осуществляет выпуск современной продукции, которая пользуется значительным спросом по всей России, и новый комплекс позволит дополнительно продемонстрировать ее инновационный потенциал", ‑ отметил председатель совета директоров Электрощит Самара Йохан Вандерплаетсе.

"Мы рады сообщить об открытии выставочного комплекса, в котором мы представили инновационное оборудование компании, достижения последних лет. Мы сегодня представляем многофункциональную площадку, которая также будет местом для проведения переговоров, встреч с нашими клиентами, обучения сотрудников и партнеров", — подчеркнул от лица Электрощит Самара генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин.

Открытие комплекса приурочено к масштабному событию — дню рождения компании Электрощит Самара, которой исполняется 78 лет. За эти годы предприятие прочно укрепило свои позиции на рынке, и сегодня Электрощит Самара представляет собой высокотехнологичную производственную компанию, является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования 0.4-220 кВ. Компания входит в перечень системообразующих предприятий в сфере энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации. Оборудование компании применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, машиностроении и сетях.