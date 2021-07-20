Банк "Открытие": котировки железной руды близки к снижению

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research":
"Цены на железную руду (CFR Китай) остаются высокими, однако торгуются в узком коридоре и по итогам прошедшей недели выросли на 1,8% — до $219/т.
В июне 2021 г. импорт железной руды в Китай снизился до 89,42 млн т (-0,4% м/м), продемонстрировав наихудший результат за последние 13 месяцев. По итогам 1 пол. 2021 г. импорт составил 561 млн т (+2,6% г/г). Рост производства стали и значительный уровень рентабельности китайских металлургических предприятий обусловили высокий спрос на железную руду в первые 6 месяцев 2021 г. Однако во второй половине 2021 г. ситуация будет меняться, и спрос снизится под влиянием контроля властей Китая над объемом производства стали в целях снижения выбросов.
Также негативное влияние на котировки окажет предстоящее восстановление предложения железной руды из Австралии и Бразилии. Падение отгрузок железной руды Rio Tinto во 2 кв. 2021 г. на 12% г/г до 76,3 млн т было вызвано сбоями из-за сильных дождей и ураганов в Австралии. Компания рассчитывает, что более благоприятные погодные условия во второй половине года позволят достичь нижней границы их целевого ориентира производства на 2021 г. (325-340 млн т), что подразумевает рост добычи железной руды на 11% к 1 пол. 2021 г. В то же время Vale рассчитывает достичь верхней границы своего годового ориентира производства (315-335 млн т), что также указывает на потенциал роста производственной активности в предстоящие месяцы.
Еще один крупный участник рынка — австралийская компания BHP Billiton — в 1 пол. 2021 г. тоже снизила добычу железной руды до 125,7 млн т (-1,3% г/г) под вилянием погодных явлений и проблем с транспортной инфраструктурой в Австралии во 2 кв. 2021 г. При этом по итогам своего финансового года (1 июля 2020 г. — 30 июня 2021 г.) компания зафиксировала рост показателя на 5,5% г/г до 253,5 млн т на фоне сильного роста добычи в 3 и 4 кв. 2020 г. Для следующего финансового года (1 июля 2021 г. — 30 июня 2022 г.) производственный ориентир компании составил 249 — 259 млн т на фоне ожидания роста добычи за счет фокуса на увеличении производительности.
Указанные компании представляют около 40% глобального производства железной руды и стремятся нарастить добычу, чтобы воспользоваться периодом высоких цен на железную руду.
В этих условиях два противоположных тренда для рынка железной руды в Китае могут обеспечить постепенное снижение цен на данный сырьевой актив к своим более обоснованным уровням".
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