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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Количество самарских старшеклассников с собственными SIM-картами Tele2 за год увеличилось почти вчетверо

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 в Самарской области проанализировала продажи SIM-карт школьникам старших классов. За год количество самарских абонентов компании в возрасте от 14 до 17 лет, оформивших договор на свое имя, выросло в 3,8 раз. Самым популярным тарифом у подростков оказался "Мой онлайн+" с большим пакетом минут, 60 Гб интернета, бесплатным трафиком в популярных социальных сетях и мессенджерах.

Фото: предоставлено Tele2

С мая 2020 года компания дает подросткам в возрасте от 14 до 17 лет возможность подключиться к Tele2 самостоятельно. Молодые люди могут выбрать любимого оператора и заключить договор на свое имя, для оформления нужен только паспорт. Сейчас в регионе количество старшеклассников с собственными SIM-картами выросло в 3,8 раза по сравнению с периодом с мая по август прошлого года, наиболее активно школьники приобретают комплекты для подключения во время летних каникул.

Старшеклассники активно оформляют на себя SIM-карты по нескольким причинам. Для регистрации в сети не нужно приходить с родителями в салон связи. Молодым людям, ставшим совершеннолетними, не придется перерегистрировать номер, он уже оформлен на их имя. Этот номер будет актуальным даже при смене места жительства, например, при поступлении в вуз в другом регионе. Подростки приобретают SIM-карты в салонах связи или заказывают в интернет-магазине с доставкой на дом.

Клиенты в этой возрастной категории ведут активный цифровой образ жизни, поэтому самым популярным тарифом стал "Мой онлайн+", его выбрали 62% старшеклассников, что на 15% больше, чем в прошлом году. Тариф включает безлимит на звонки внутри сети, безлимитные мессенджеры и социальные сети, 600 минут на общение с клиентами других операторов региона и 60 Гб интернета за 300 рублей в месяц. Также 28% подростков выбрали "Мой онлайн" и более "легкий" пакет услуг с 15 Гб интернета и 300 минутами на другие номера по России.

При подключении абонентов в возрасте от 14 до 17 лет автоматически подключается услуга, ограничивающая использование финансовых сервисов. Ограничения снимаются при достижении абонентом 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего. Подробнее на сайте tele2.ru.

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