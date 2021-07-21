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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 проанализировала динамику цифровых подключений в первом полугодии 2021 года. С начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале увеличилось на 20%. При этом женщины стали чаще совершать заказы на сайте оператора: доля их покупок выросла на 5,1 п. п. Взрослая аудитория также более активно заказывает онлайн.

Фото: предоставлено Tele2

Тренды роста объема интернет-шопинга отразились в увеличении числа покупок в онлайн-канале Tele2. Компания продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения клиентов и фиксирует рост подключений через сайт. Пользователи все чаще приобретают SIM-карты онлайн: с начала года количество заказов с доставкой выросло на 20%.

Самыми активными покупателями в цифровом канале стали люди от 25 до 34 лет — их доля составила 36,7% от общего числа клиентов. При этом доли заказов, которые делают клиенты более зрелого возраста, выросли. Активность покупателей в категории от 35 до 44 лет — на 1,4 п. п., от 45 до 54 лет — на 1,6 п. п. Еще одна интересная тенденция — в 2021 году женщины стали чаще приобретать SIM-карты в цифровом канале. Если в прошлом году довольно заметно преобладали заказы мужчин (56,4% против 43,6%), то в этом доли мужчин и женщин распределились почти поровну: 51,3% и 48,7% соответственно.

Лидерами по числу интернет-заказов по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория. Доля этих городов в общем количестве интернет-заказов по стране немного снижается за счет того, что растет число покупок в регионах.

При этом 91% покупателей забирают заказы из пунктов самовывоза, 9% — выбирают доставку курьером. Первый способ традиционно является предпочтительным для клиентов: он не требует согласования времени со службой доставки, самовывоз возможен из салонов связи оператора или из торговых точек партнеров, расположенных в удобных для клиента местах. Сервис курьерской доставки доступен как в крупных городах, так и в небольших поселках. Более чем в 300 населенных пунктах организована быстрая доставка водителями Яндекс.Go.

Стать клиентом Tele2 в онлайн-канале просто. Для этого нужно выбрать номер и оформить заказ на сайте tele2.ru. Также можно перейти в сеть оператора со своим прежним номером в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) в разделе "Перейти в Tele2". При заполнении заявки необходимо указать контактные и паспортные данные, выбрать тариф и способ доставки. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, где клиент может пройти простую процедуру саморегистрации или заключить бумажный договор. Либо SIM-карту можно забрать в ближайшем удобном пункте доставки.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

"Динамика подключений в онлайн-канале подтверждает, что аудитория Tele2 становится более цифровой, а наши предложения — удобнее. Это один из приоритетов в нашей работе. Особенно важным в текущей эпидемиологической ситуации мы считаем развитие как продаж с доставкой, так и дистанционных способов подключения. Например, с начала июня обладатели устройств с поддержкой eSIM могут подключить SIM-карту Tele2 полностью удаленно с помощью Единой биометрической системы. Мы стремимся быть ближе к клиенту и продолжим развивать проекты, которые сделают онлайн-покупки еще удобнее, доступнее и безопаснее".

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