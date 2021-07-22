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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Продажи видеооборудования в розничной сети Tele2 выросли в 4 раза

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 зафиксировала рост спроса на видеокамеры и системы видеонаблюдения для "умного дома". В первом полугодии продажи видеооборудования в фирменной рознице Tele2 выросли в 4 раза год к году. Также растет спрос на развлекательные цифровые продукты. Продажи ТВ-приставок в январе–июне 2021 года выросли в 8,5 раза.

Фото: предоставлено Tele2

В салонах связи оператора спрос на системы видеонаблюдения растет от месяца к месяцу. Особенно часто клиенты Tele2 приобретали камеры для обеспечения безопасности. Всего в январе–июне 2021 года продажи видеооборудования увеличились в 4 раза год к году. Устройства покупают, чтобы убедиться в безопасности детей в отсутствие взрослых, а также быть спокойными за пожилых людей. Кроме этого, камеры используют для охраны помещений и офисов. Они просты в настройке и управлении, не требуют дополнительного программного обеспечения и интегрированы в систему "умный дом" от "Ростелекома".

Самой популярной моделью стала IP-камера "Ростелекома" IPC8232SWC-WE FHD, на нее приходится 90% продаж от общего числа видеокамер. Устройство подключается по Wi-Fi, записывает видео в формате Full HD, что позволяет увеличить изображение и рассмотреть мельчайшие детали. Встроенный датчик движения фиксирует внештатные ситуации и сразу отправляет push-уведомление или SMS на смартфон пользователя, а инфракрасная подсветка позволяет вести съемку в темное время суток. Комплект включает все необходимое — камеру и сервис облачного хранения видеозаписей. Установить систему видеонаблюдения не составит труда, управлять ею можно через мобильное приложение или личный web-кабинет.

Кроме того, в рознице Tele2 клиенты компании все чаще покупают системы для IPTV Wink ("Ростелеком"). Так, продажи ТВ-приставок в первом полугодии выросли в 8,5 раза год к году. Самой популярной моделью у клиентов стала приставка нового поколения Wink+ (Sercomm STB 122A Android), которая расширяет возможности обычного телевизора. Благодаря модулю Wi-Fi Wink+ обеспечивает доступ к мультимедийному контенту везде, где есть интернет. ТВ-приставка поддерживает голосовое управление — c помощью голосового ассистента "Маруся" от Mail.ru Group. Модель воспроизводит видео в форматах HD и 4K (Ultra HD). Благодаря встроенному магазину приложений, приставку можно использовать не только для просмотра телеканалов и фильмов, но и для доступа к различным сервисам: YouTube, облачным играм, аудиокнигам, караоке.

Также в топе продаж — игровые приставки и умные гаджеты: smart-часы, трекеры, портативные умные колонки.

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

"Tele2 давно вышла за рамки привычного восприятия оператора связи — в нашей розничной сети мы предлагаем клиентам IP-камеры, ТВ-приставки, умные колонки, другое цифровое оборудование для дома и офиса. Помимо этого, мы обустраиваем в фирменных магазинах зоны умных устройств. Эксперты компании показывают, как клиенты могут легко использовать smart-гаджеты для цифрового образа жизни. Динамика роста спроса на такое оборудование доказывает, что мы движемся в правильном направлении — понимаем потребности клиентов, предлагаем полезные продукты и услуги".

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