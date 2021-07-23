В Музее Модерна открылась выставка "Сон"

В четверг, 22 июля, в Музее Модерна состоялось открытие выставки "Сон". Экспозиция посвящена представлению о сне на рубеже XIX–XX вв.

"Выставка — это путь от ритуала сна, от того, что окружало человека конца XIX в., как он подходил ко сну, до интерпретации сна с помощью сонника и сказочных историй", — говорит куратор проекта Ирина Свиридова.

Экспозиция поделена на пять залов, каждый из которых относится к определенной тематике. Первый зал посвящен спальне и ритуалам, которые совершались перед сном. Показаны экспонаты, отражающие обстановку спален рубежа XIX–XX вв. Следующая комната отведена под пограничные состояния, там представлены книги по гипнотизму и спиритизму, создана обстановка для упражнений по ясновидению.

Науке о сне посвящена отдельная зала. В ней можно прочитать о том, кто первый совершил прорыв в сомнологии (науке о сне) и какие травы использовали для изобретения лекарственных средств для нормализации сна. Следующая комната познакомит гостей с интерпретациями сна. В зале представлены предметы, которые можно увидеть во сне и описаны их толкования. И последний зал передает атмосферу самого сна — попытка воссоздать то, что мы видим во сне.

Все экспонаты для этого проекты были предоставлены из коллекций Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина, Самарского областного художественного музея, Самарской универсальной научной библиотеки, Самарской публичной библиотеки и частных коллекционеров.

Посетить выставку можно до 31 декабря 2021 г. по адресу Красноармейская, 15 — Музей модерна. Особняк А. П. Курлиной. Ограничение 12+, вход от 100 рублей.