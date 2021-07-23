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Банк "Открытие": рубль практически не отреагировал на повышение ключевой ставки

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":

"В соответствии с ожиданиями рынка Банк России поднял ключевую ставку на 100 б. п. до 6,5%. Это обусловлено тем, что показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значительно выше 4% в годовом выражении. По мнению регулятора это отражает тот факт, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. Кроме того, Э. Набиуллина дополнительно указала на скорое повышение макропруденциальных надбавок допандемийного уровня в целях торможения роста розничного кредитования, а также анонсировала возможное дальнейшее их ужесточение.

В соответствии с новым прогнозом Банка России средний уровень ключевой ставки с 26 июля до конца года может составить до 7,1%. Это означает, что регулятор не исключает ее повышения до конца 2021 г. вплоть до 7,5%. Новый прогноз инфляции предполагает лишь несущественное ее замедление к концу года до 5,7-6,2%, а также превышение инфляции целевого уровня в 2022 г. — прогноз пересмотрен до уровня 4-4,5%. Прогноз роста ВВП в реальном выражении в 2021 г. был повышен c 3-4% до уровня 4-4,5% главным образом за счет увеличения роста потребления домохозяйств с 9,2-10,2% до 10,1-11,1% и динамики экспорта с 0,2-2,2% до 2,6-4,6% при практически неизменном прогнозе роста импорта в реальном выражении. Интересно, что прогноз прироста импорта в долларовом выражении в 2021 г. был увеличен с 15% до 22%.

Агрессивное повышение ключевой ставки не остановило резкое замедление темпов инфляции на протяжении двух недель и замедление темпа роста обрабатывающей промышленности по отношению к аналогичному месяцу 2019 г. с 11,4% в марте до 4,3% в июне.

Тем не менее в своем пресс-релизе Банк России несколько смягчил сигнал и заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки, а на своей пресс-конференции Э. Набиуллина не исключила, что произошедшее повышение ставки было последним. Дальнейшие решения Банка России во многом будут зависеть от динамики показателей, отражающих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, нежели индекса цен в целом. В частности, Э. Набиуллина не исключила сезонное снижение цен в ближайшие месяцы под влиянием удешевления плодоовощной продукции. Диапазон нейтрального уровня ключевой ставки был оставлен без изменения на уровне 5-6% — этого уровня регулятор ожидает в 2023 г. При этом Э. Набиуллина подчеркнула, что в Банке России начинается процесс уточнения целей денежно-кредитной политики, и в случае пересмотра целевого уровня инфляции нейтральный диапазон ключевой ставки также может быть скорректирован.

Курс доллара к рублю практически не отреагировал на решение Банка России повысить ставку, сохранившись на уровне чуть выше 73,6 руб./долл. по состоянию на 16:00 МСК. Доходности трехлетних ОФЗ отреагировали ростом в пределах 5 б. п., достигнув уровней около 6,73%. Годовые и трехлетние свопы к ключевой ставке к 16:00 по Москве выросли на 11 и 5 б. п. соответственно. Российский рынок акций остался без изменения после решения регулятора, торгуясь близи закрытия предыдущего торгового дня".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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