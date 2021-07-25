Всего за два дня Самарская область поставила новый рекорд по количеству заражений коронавирусом

В воскресенье, 25 июля, в Самарской зафиксировали 336 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Это новый рекорд региона по количеству заболевших за день. Напомним, предыдущую рекордную цифру — 331 человек зафиксировали всего двумя днями ранее, 23 июля.

Всего с начала пандемии в Самарской области выявили 73 942 заразившихся. 69 248 человек уже выздоровели, в том числе 211 за последние сутки.

Также за сутки умерли 10 зараженных, а всего — 2564.

В России за день выявили 24 072 заражения, а за все время пандемии — 6 126 541. Выздоровели за сутки 18 678 человек, а всего — 5 490 634. Погибли всего 153 874 зараженных, в том числе 779 за последние сутки.