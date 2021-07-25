Всего за два дня Самарская область поставила новый рекорд по количеству заражений коронавирусом

В воскресенье, 25 июля, в Самарской зафиксировали 336 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
Это новый рекорд региона по количеству заболевших за день. Напомним, предыдущую рекордную цифру — 331 человек зафиксировали всего двумя днями ранее, 23 июля.
Всего с начала пандемии в Самарской области выявили 73 942 заразившихся. 69 248 человек уже выздоровели, в том числе 211 за последние сутки.
Также за сутки умерли 10 зараженных, а всего — 2564.
В России за день выявили 24 072 заражения, а за все время пандемии — 6 126 541. Выздоровели за сутки 18 678 человек, а всего — 5 490 634. Погибли всего 153 874 зараженных, в том числе 779 за последние сутки.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.