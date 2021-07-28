Банк "Открытие": доходность ОФЗ падает вследствие роста спроса нерезидентов

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":
"Доходность десятилетних ОФЗ опустилась ниже 7% годовых — ранее на таком уровне она находилась в середине марта этого года. Снижение доходности вызвано решением Банка России поднять ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5%. И хотя его обновленный прогноз допускает дальнейший рост ставки вплоть до 7,5%, рынки начинают отыгрывать назад свои ожидания по росту ставки на основании макроэкономических данных. Так, на протяжении последних двух недель недельная инфляция замедлилась до уровня предыдущих лет, а темп роста обрабатывающей промышленности по отношению к аналогичному месяцу 2019 г. снизился с 11,4% в марте до 4,3% в июне. На этом фоне доходность десятилетних российских гособлигаций за прошедшую неделю упала с 7,2 до 7%.
Прирост промышленного производства к аналогичному месяцу 2019 г. составил 2,3%, замедлившись по сравнению с 3,3% месяцем ранее. Основной фактор замедления — динамика обрабатывающего сектора, которая с устранением сезонности в июне снизилась на 0,8% м/м; прирост к аналогичному месяцу 2019 г. составил 4,3%, замедлившись с 6,9% в мае.
Потребительские цены на неделе с 13 по 19 июня стабилизировались, а неделей ранее их среднедневной рост резко замедлился до уровня менее 0,01%. Впервые в 2021 г. на протяжении двух недель подряд инфляция не превышает уровни аналогичных недель 2017–2020 гг. Годовые темпы инфляции стабилизировались на уровне 6,5% г/г. Недельные данные безусловно волатильны и рассчитываются на основании наблюдений по сокращенному перечню товаров и услуг, поэтому не могут выступать надежным свидетельством замедления. Однако это первый сигнал, что от индекса потребительских цен по итогам июля можно ждать появления позитивных для экономики тенденций.
В условиях замедления инфляции можно ожидать скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики и роста спроса на облигации, в том числе среди нерезидентов. После решения ЦБ они стали активнее скупать ОФЗ — на фоне слабой макроэкономической динамики нерезиденты ожидают окончания цикла ужесточения ДКП и постепенного снижения ставок. Если оно продолжится, это позволит рассчитывать не только на высокий купонный доход, но и на заметную рыночную переоценку".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.