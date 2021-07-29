Форесия обеспечивает рабочими местами выпускников тольяттинских вузов

Тольяттинская академия управления (ТАУ) присвоила компании Faurecia Russia титул "Лучший работодатель-2021", соответствующая информация была озвучена на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам.

Как отмечают в российском представительстве компании Форесия, подобное признание со стороны вуза уже стало доброй традицией — ежегодно ТАУ дает высокую оценку компании, как наиболее дружественной площадке для трудоустройства студентов.

Тольяттинские заводы компании Форесия активно сотрудничают с городскими вузами, привлекая студентов и выпускников на практику с возможностью последующего трудоустройства. Масштаб работы с молодыми талантами ежегодно расширяется, на производственную практику приглашают студентов Тольяттинского государственного университета, Тольяттинской академии управления и других вузов города. После прохождения практики на заводских площадках и сдачи выпускных квалификационных работ по своему профилю в Форесии, самые успешные выпускники получают возможность продолжить сотрудничество с компанией.

Кроме того, будучи уже специалистами в своей сфере, сотрудники компании продолжают обучаться. Так, директор завода FCM в Тольятти Николай Афанасьев в этом году окончил в Тольяттинской академии управления магистратуру по направлению "Менеджмент".

Форесия продолжает наращивать производственные мощности и создавать новые рабочие места в Тольятти.

Напомним, в конце июня на площадке Особой экономической зоны открылся новый завод по производству автомобильных сидений, который станет самым крупным российским предприятием компании. В краткосрочной перспективе здесь создадут 350 новых рабочих мест, а в дальнейшем на предприятии будут трудиться более тысячи человек.