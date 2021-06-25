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Автопром Машиностроение

Лукаш Бабущка: новый завод в Тольятти станет промышленным центром Форесии в России

ТОЛЬЯТТИ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 июня в особой экономической зоне "Тольятти" состоялось торжественное открытие завода по выпуску автомобильных сидений. Предприятие стало самым крупным производственным объектом Форесии в России. На новом предприятии разместится принципиально новое технологическое оборудование, которое позволит значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Важным мотивом в создании нового производства является улучшение условий труда: новый завод построен в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами в части экологичности и энергоэффективности.

Фото: предоставлено компанией Faurecia

Как отметил вице-президент Faurecia Russia Лукаш Бабущка, ключевую роль в реализации проекта сыграло плодотворное сотрудничество с региональными и городским властями: "Когда мы начинали проект, было сложно поверить в то, что он осуществится в такие короткие сроки. Но поддержка правительства Самарской области, администрации Тольятти и руководства особой экономической зоны позволила реализовать проект в короткие сроки. Новый завод — самый крупный из российских предприятий Форесии. Его уникальность заключается в том, что под одной крышей здесь будут сконцентрированы все компетенции по производству автомобильных сидений. Мы начали с производства каркасов, до конца года переведем сюда пошив обивок и сборку готовых сидений. А в следующем году мы запустим уникальное производство полиуретановой пены для набивки сидений, и региональные власти вновь готовы оказать нам в этом поддержку".

По словам вице-президента Faurecia Russia, в перспективе на новом предприятии будут трудиться более тысячи человек, в краткосрочной перспективе — создание 350 новых рабочих мест.

 "Наша потребность в расширении производства продиктована в первую очередь возросшим объемом новых заказов от автопроизводителей. Мы получили несколько крупных номинаций, для выполнения которых нам необходимы не только новые производственные мощности, но и уникальные технологии и дополнительный персонал. Наш новый завод в Тольятти станет центром нашего промышленного присутствия в России как с точки зрения его производственных мощностей, так и с точки зрения современных технологий. Благодаря доверию наших клиентов, профессионализму сотрудников и поддержке региональных властей Форесия будет играть ключевую роль на растущем рынке России, а новый завод станет площадкой для реализации проектов компании по традиционным и инновационным направлениям бизнеса", — подчеркнул Лукаш Бабущка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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