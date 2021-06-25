Лукаш Бабущка: новый завод в Тольятти станет промышленным центром Форесии в России

24 июня в особой экономической зоне "Тольятти" состоялось торжественное открытие завода по выпуску автомобильных сидений. Предприятие стало самым крупным производственным объектом Форесии в России. На новом предприятии разместится принципиально новое технологическое оборудование, которое позволит значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Важным мотивом в создании нового производства является улучшение условий труда: новый завод построен в соответствии с самыми строгими европейскими стандартами в части экологичности и энергоэффективности.

Как отметил вице-президент Faurecia Russia Лукаш Бабущка, ключевую роль в реализации проекта сыграло плодотворное сотрудничество с региональными и городским властями: "Когда мы начинали проект, было сложно поверить в то, что он осуществится в такие короткие сроки. Но поддержка правительства Самарской области, администрации Тольятти и руководства особой экономической зоны позволила реализовать проект в короткие сроки. Новый завод — самый крупный из российских предприятий Форесии. Его уникальность заключается в том, что под одной крышей здесь будут сконцентрированы все компетенции по производству автомобильных сидений. Мы начали с производства каркасов, до конца года переведем сюда пошив обивок и сборку готовых сидений. А в следующем году мы запустим уникальное производство полиуретановой пены для набивки сидений, и региональные власти вновь готовы оказать нам в этом поддержку".

По словам вице-президента Faurecia Russia, в перспективе на новом предприятии будут трудиться более тысячи человек, в краткосрочной перспективе — создание 350 новых рабочих мест.

"Наша потребность в расширении производства продиктована в первую очередь возросшим объемом новых заказов от автопроизводителей. Мы получили несколько крупных номинаций, для выполнения которых нам необходимы не только новые производственные мощности, но и уникальные технологии и дополнительный персонал. Наш новый завод в Тольятти станет центром нашего промышленного присутствия в России как с точки зрения его производственных мощностей, так и с точки зрения современных технологий. Благодаря доверию наших клиентов, профессионализму сотрудников и поддержке региональных властей Форесия будет играть ключевую роль на растущем рынке России, а новый завод станет площадкой для реализации проектов компании по традиционным и инновационным направлениям бизнеса", — подчеркнул Лукаш Бабущка.