Музей Рязанова в Самаре планируют модернизировать

МП "Музей Эльдара Рязанова" объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает научно-проектную документацию по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Дом штабс-капитана Н. И. Залесова", расположенный на ул. Фрунзе, 120 А. В 2018 г. в этом здании открылся музей им. Эльдара Рязанова.
Начальная цена контракта на разработку документации составляет 12,1 млн рублей. Средства будут выделены из городской казны. У победителя торгов будет 100 дней с момента заключения договора, чтобы выполнить заказ. Он должен будет предусмотреть несколько стадий проектирования музейно-выставочного комплекса: комплексные научно-проектные исследования, проект предмета охраны объекта культурного наследия (ОКН), эскизный и основной проект приспособления для современного использования, а также проектно-сметную документацию. Общая площадь трехэтажного объекта с подвалом составляет 1860 м².
Подрядчика выберут во второй половине августа.
Напомним, в 2016 г. власти Самары решили увековечить память кинорежиссера, обустроив сквер имени Рязанова и создав музей в его честь. Было решено, что музей откроется в доме по улице Фрунзе, 120, в котором Эльдар Александрович провел с семьей первые годы жизни. Создатели проекта решили представить личность Эльдара Александровича многогранно: как режиссера, литератора и мыслителя. Планировалось, что музей будет разбит на три зоны: мемориальную (ее составит сама квартира, в которой проживала семья Рязановых), интерактивную и выставочную. Концепция музея также предусматривала появление сувенирной лавки и "музея народной любви".
Первые экскурсии в музее прошли в конце мая 2018 года, а в марте 2019 г. интерьер музея Эльдара Рязанова вошел в топ-30 лучших общественных интерьеров РФ по результатам конкурса журнала "Проект России" и решению международного жюри.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))