Музей Рязанова в Самаре планируют модернизировать

МП "Музей Эльдара Рязанова" объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает научно-проектную документацию по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Дом штабс-капитана Н. И. Залесова", расположенный на ул. Фрунзе, 120 А. В 2018 г. в этом здании открылся музей им. Эльдара Рязанова.

Начальная цена контракта на разработку документации составляет 12,1 млн рублей. Средства будут выделены из городской казны. У победителя торгов будет 100 дней с момента заключения договора, чтобы выполнить заказ. Он должен будет предусмотреть несколько стадий проектирования музейно-выставочного комплекса: комплексные научно-проектные исследования, проект предмета охраны объекта культурного наследия (ОКН), эскизный и основной проект приспособления для современного использования, а также проектно-сметную документацию. Общая площадь трехэтажного объекта с подвалом составляет 1860 м².

Подрядчика выберут во второй половине августа.

Напомним, в 2016 г. власти Самары решили увековечить память кинорежиссера, обустроив сквер имени Рязанова и создав музей в его честь. Было решено, что музей откроется в доме по улице Фрунзе, 120, в котором Эльдар Александрович провел с семьей первые годы жизни. Создатели проекта решили представить личность Эльдара Александровича многогранно: как режиссера, литератора и мыслителя. Планировалось, что музей будет разбит на три зоны: мемориальную (ее составит сама квартира, в которой проживала семья Рязановых), интерактивную и выставочную. Концепция музея также предусматривала появление сувенирной лавки и "музея народной любви".

Первые экскурсии в музее прошли в конце мая 2018 года, а в марте 2019 г. интерьер музея Эльдара Рязанова вошел в топ-30 лучших общественных интерьеров РФ по результатам конкурса журнала "Проект России" и решению международного жюри.