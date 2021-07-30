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Здравоохранение Общество

Форесия разыгрывает ценные призы среди вакцинированных сотрудников

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Faurecia Russia продолжает работу по стимулированию сотрудников к вакцинации от COVID-19. На российских предприятиях Форесии продолжается прививочная кампания. Еженедельно вакцинируются как минимум 25 сотрудников, при этом принудительный подход применять не планируется. Об этом рассказал вице-президент Faurecia Russia Лукаш Бабущка.

Фото: предоставлено компанией Faurecia

"Сотрудникам никуда не надо специально ходить — компания организует мобильные медицинские пункты в подразделениях. Прививку можно сделать в удобное время", — отметил он.

Стимулом к вакцинации является вручение корпоративных сувениров, кроме того, каждому привившемуся выдается страховой сертификат на любые последствия вакцинации сроком на один год. Помимо этого, сотрудников компании обеспечивают витаминами для поддержания иммунитета.

Дополнительным элементом стимулирования является розыгрыш ценных призов среди вакцинированных сотрудников, которые поддерживают стремление компании к созданию коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции.

В середине июля розыгрыши состоялись на всех заводах российского представительства компании. В городе Луга работники предприятия выиграли планшет, микроволновку и кофемашину. На тольяттинских заводах компании сотрудники выиграли телевизор, холодильник, электросамокаты и другие ценные призы. Лотерея на заводе в Калуге дала возможность счастливчикам получить стиральную машину, отпариватель и электросамокат. Трофеями участников лотереи в Санкт-Петербурге стали парогенератор, планшет и телевизор.

Следующие розыгрыши ценных призов на заводах компании Форесия состоятся 20 августа и 10 сентября. А 8 октября будет разыгран суперприз — сертификат на турпутевку стоимостью 200 тыс. рублей.

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