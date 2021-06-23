Faurecia стимулирует сотрудников к вакцинации от COVID-19

В связи с тем, что уровень заболеваемости COVID-19 снова пошел вверх и власти заговорили о третьей волне пандемии, российское подразделение компании Faurecia Russia усилило меры противодействия и защиты сотрудников.

Как рассказал вице-президент Faurecia Russia Лукаш Бабущка, компания продолжает работать в комбинированном режиме, сотрудники адаптировались ко многим ограничительным факторам, но риски по-прежнему велики.

"В России продолжают регистрировать новые случаи заболевания, вирус зафиксирован практически повсеместно, и коэффициент распространения, к сожалению, пусть и ненамного, но вырос в последнее время, — отметил Лукаш Бабущка. — Власти принимают все необходимые меры, и наша компания следуем им. Кроме того, мы соблюдаем и внутренние требования компании по борьбе с коронавирусной инфекцией".

В настоящее время на пяти российских предприятиях компании Faurecia работают более 2 тыс. человек. Компания рассчитывает еженедельно вакцинировать как минимум 25 сотрудников, при этом принудительный подход применять не планируется.

Вице-президент Faurecia Russia сделал прививку одним из первых.

"Лучший стимул — это пример руководителей, — подчеркнул он. — Я считаю, что это не только мое личное желание быть защищенным, но и ответственность перед всей командой. Тем более что нашим сотрудникам никуда не надо специально ходить, компания организует мобильные медицинские пункты в подразделениях: прививку можно сделать в удобное время".

Прошедшим вакцинацию вручаются корпоративные сувениры в качестве благодарности за их активную и ответственную позицию в отношении собственного здоровья и будущего компании. Кроме того, каждому привившемуся выдается страховой сертификат на любые последствия вакцинации, сроком на один год. Помимо этого, сотрудников компании обеспечивают витаминами для поддержания иммунитета.

"Думаю, текущая ситуация заставила всех нас пересмотреть взгляды на жизнь и понять, как важно оставаться здоровыми. Я очень рассчитываю на сознательность наших сотрудников и призываю коллег не откладывать вакцинацию", — сказал Лукаш Бабущка.