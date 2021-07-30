Личный опыт: как протекает ковид после прививки

Прививка не может гарантировать полную защиту от ковида, но тем не менее течение болезни после вакцинации проходит по более легкому сценарию. Свою историю о вакцинации и о том, как после этого протекала болезнь, "Волга Ньюс" рассказал читатель: ему 61 год, у него хронические проблемы с эндокринной системой, и шунтирование сердца, которое состоялось полтора года назад.

Моя жена и дочь вакцинировались еще в феврале. Но я переживал из-за своих хронических болезней и решил немного подождать. Мои близкие меня уговаривали. Но переломным моментом в решении стала ситуация, когда у моего друга умер от ковида отец. Это случилось достаточно быстро. Мы были на охоте и ему позвонили с печальной новостью — в тот момент я твердо решил, что не хочу такой судьбы.

Первую прививку Спутник V я сделал 29 апреля, вторую через 21 день. У меня не было температуры, ничего не болело. Я немного расслабился.

В середине июня на работе было важное мероприятие. На нем также присутствовал мой коллега, который недавно приехал с конференции из Москвы. Он чувствовал себя не очень хорошо, думал, что простыл.

Я не придал этому значения, тем более что был абсолютно спокоен после прививки. Через несколько дней стало известно, что у него ковид. Он сам заболел, заболела его жена, заболели все присутствующие в тот день в офисе, у некоторых заболели родные, у меня в семье заболел я, моя сестра, моя жена и дочь. Но то, что это коронавирус было понятно не сразу.

На следующий день после мероприятия, 18 июня, я подумал, что простудился. Жаркое лето и часто сидишь под кондиционерами, нетрудно подхватить простуду. У меня немного болело горло, был заложен нос — в целом, я чувствовал себя не очень хорошо. Мы еще дома шутили про ковид и изоляцию. Никто не воспринимал это серьезно. В выходные я поехал к сестре, нам надо было съездить в Сызрань. Я сидел за рулем, все было нормально, лишь чувствовалась легкая слабость.

В начале недели стало понятно, что мои коллеги тоже заболели, симптомы начали проявляться и у членов семьи. У жены начался насморк и появилась слабость. Дочь собиралась в командировку и очень переживала, что тоже простыла. И, действительно, через несколько дней у нее начала скакать температура 35,5 и 37,6, пропало обоняние. Она испугалась, так как к этому моменту была в другом городе. Видимо, мою семью спасло то, что все сделали прививки. Жена перенесла все в легкой форме, а дочь отделалась в основном испугом. Госпитализация им не понадобилась.

В начале недели, 21 июня, еще никто не думал, что это коронавирус, но я решил провериться для спокойствия. Сдал ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. Шли дни, но мне становилось только хуже. Температура скакала от 35,5 до 38 — при 35,5 меня бил озноб, при 38 я чувствовал дикую слабость и дискомфорт — не мог ни лежать, ни сидеть.

К середине недели и моя сестра начала чувствовать какие-то симптомы, она вызвала врача и сделала ПЦР-тест, который дал положительный результат. Ее попросили изолироваться, взяли на учет, выписали лекарства.

К пятнице я уже чувствовал себя совсем плохо и тоже вызвал врача. Она меня внимательно осмотрела, измерила температуру, послушала легкие, сделала ПЦР-тест. Врач сказала, что не услышала никаких проблем в легких, но все равно выписала направление на КТ в понедельник. Сказала, что через сутки мне перезвонят с результатом ПЦР-теста, если он будет положительный. Мне позвонили в понедельник, когда я уже лежал в больнице. Позвонили с утра и сказали, что тест отрицательный, а днем перезвонили и сказали, что положительный. Не знаю, что там произошло.

В пятницу я принял все лекарства, выписанные врачом, но температура не спадала. Мои родные настаивали на том, чтобы я сделал КТ раньше. Я позвонил поздно вечером в пятницу в частный медцентр и записался на КТ на следующий день. Снимок стоил 3800.

В субботу на КТ мне сказали, что поражение легких 10-12% и предположили ковид. К утру воскресенья я чувствовал себя очень тяжело — температура держалась третий день и я ничем не мог ее сбить, начался кашель. Меня очень напугало, что я начал кашлять с кровью. Было решено вызывать скорую.

Я надеялся, что 10-12% поражения это легкая форма, и что я могу перенести все дома. Но в скорой мне сказали, что коронавирусная инфекция непредсказуема, и что сегодняшние 10-12% с легкостью превращаются в 20-25% уже на следующий день. Они меня госпитализировали, сказав, что с такими симптомами надо ложиться в больницу, тем более с моим анамнезом, когда я вхожу в группу риска.

Меня отвезли в красную зону в больницу на Мичурина. Приехал в больницу — попал в другой мир: все в масках, костюмах, все суетятся, берут миллион подписей. Когда меня оформили, врач проводил меня на третий этаж, где медсестра сразу же приступила к лечению — поставили систему, вкололи жаропонижающее. Уже вечером температура спала и я почувствовал себя легче.

Отделение, где я лежал, было заполнено, в том числе и реанимация. Минимальный срок в красной зоне — 10 дней. В последний день мне сделали рентген, но врачу не понравились мои снимки, и меня снова отправили на КТ. КТ показал 20% поражения легких. Хотя я чувствовал себя намного лучше. Уже потом предположили, что, скорее всего, у меня было поражение больше 20%, когда я поступил в больницу в воскресенье. Видимо, как и сказали в скорой, за один день поражение значительно выросло.

Меня оставили в больнице еще на семь дней. Всего я пролежал в красной зоне 17 дней и меня выписали оттуда, когда поражение легких уменьшилось до 10-12%. Мне дали больничный и я закрыл его уже 27 июля.

Помогла ли мне прививка? Уверен, что да. Со мной в палате лежали молодые ребята без патологических проблем, которые не делали прививку, и болезнь у них развивалась тяжелее — они долго были на кислороде. Лечащий врач также отметил, что таким легким течением болезни я обязан, скорее всего, именно тому, что прошел вакцинацию.

Грустно то, что моя сестра, которая не прививалась, и заболела вместе со мной, переносила все намного хуже. В итоге ее госпитализировали в больницу в Южном городе. Там ничего не смогли сделать и перевели ее в больницу им. Середавина. Через какое-то время она попала в реанимацию и держалась на НИВЛ. Поражение легких у нее составило 85%. Сейчас она приходит в себя и уже может разговаривать с родными. Она до сих пор остается в больнице, уже спустя месяц после госпитализации. Это очень страшно.

Сейчас я понимаю, что даже с прививкой надо соблюдать все рекомендованные правила безопасности, и в случае признаков "простуды" сразу же изолироваться, чтобы не заразить родных. Честно говоря, не думаю, что эта история закончилась бы хорошо, если бы я не прошел вакцинацию.