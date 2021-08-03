Коронавирус в Самарской области 3 августа: 465 заболевших и 15 смертей

По данным портала стопкоронавирус.рф, 3 августа в Самарском регионе число заболевших COVID-19 составило 465 человек.
Новыми жертвами коронавируса в 63-м регионе стали еще 15 пациентов, выздоровели 195 жителей Самарской губернии.
Всего с начала пандемии в Самарской области заболело 77704 человека, выздоровело 71460 человек, скончалось 2685 человек.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((